B 87 n: Kommt nun die Südumfahrung für Mockrehna?

Langenreichenbach

Eigentlich ist die Südumfahrung der B 87 n zwischen Eilenburg und Mockrehna im Bereich des ehemaligen Munitionslagers vom Tisch – nun ist sie wieder im Gespräch. Die bereits abgeschlossene Untersuchung möglicher Trassenvarianten werde überarbeitet, vertieft und neu bewertet, informierte Werner Breinig, Projektleiter bei der Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES), am Dienstag zur Gemeinderatssitzung. Thema waren der aktuellen Stand des geplanten dreispurigen Aus- und Neubaus der B 87 östlich von Eilenburg bis östlich Mockrehna. Gekommen wären an diesem Abend in den Heidelbachsaal nach Langenreichenbach sicher viel mehr. Coronabedingt war nur eine begrenzte Anzahl zugelassen. Ein anderer Veranstaltungsort in Wildenhain oder Mockrehna, wo das Thema besonders interessiert, wurde nicht gefunden.

Bundeswehr im August 2018: Munitionslager nicht entbehrlich

Und warum nun die Rolle rückwärts? Die südlich an Mockrehna vorbeiführende Variante spielte keine Rolle mehr, weil militärische Vorrangflächen tangiert worden wären. Das hatte die Bundeswehr im August 2018 bekräftigt, „wonach das Munitionslager nicht entbehrlich ist“, sagte Breinig. Diese Entscheidung sowie gutachterliche Betrachtungen hinsichtlich der verkehrlichen Wirkung seien maßgeblich für die Bevorzugung der Nord- als Vorzugsvariante gewesen.

Nach neuer Einschätzung nun neue Variantenuntersuchung

„Die Baugrunduntersuchung ist gelaufen, wir hatten gehofft, die Linienführung bis Ende 2020 abzuschließen“, so Breinig. Vor Kurzem habe die Bundeswehr allerdings ihre Einschätzung revidiert. Nun seien erneut umfangreiche Kartierungen erforderlich, um die Auswirkungen einer möglichen Trasse auf Mensch und Natur festzustellen. Dies müsse über die gesamte Vegetationsperiode laufen. Die DEGES, so Breinig, hat mit Maßnahmen zur Vermessung und Baugrunderkundung begonnen. Nach der Ermittlung einer Vorzugsvariante erfolgt das Linienbestimmungsverfahren – allerdings nicht vor 2022.

In Wildenhain atmet man angesichts der Neubewertung auf. Welche Folgen die Nordvariante hätte, machte Matthias Böbel, Chef der Wildenhainer Erzeugergemeinschaft, deutlich: „Sie führt zu 80 Prozent über unser Land, für uns wäre dies das Aus. “

Anbindung Mockrehna in der Diskussion

Diskussionen gab es zudem zur als ungünstig angesehenen Anbindung Mockrehnas an die neue B 87 n. Um beispielsweise die Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost GmbH, Gewerbegebiet sowie Gräfendorf besser anzubinden, sei eine Verlagerung weiter östlich besser. Geschäftsführer Christian Borchers war einer der Befürworter: 650 Arbeitnehmer und hunderte Lkw müssten täglich durch Mockrehna. „Wir wollen dazu beitragen, dass es ruhiger wird.“ Varianten wie Auffahrt oder Kreisverkehr wurden benannt. Von der DEGES gibt es ein klares Nein: „Das bekommen wir nicht genehmigt“, so Breinig, der nach vehementen Nachfragen anbot, dies nochmal mit dem Verkehrsministerium zu besprechen.

DEGES weist Kritik an mangelnder Bürgerbeteiligung zurück

Breinig äußerte sich zur Kritik an einer mangelnden Bürgerbeteiligung. Die DEGES habe bei vielen Runden mit Behörden, Politik und Landwirtschaft den aktuellen Stand vorgestellt. „Eine förmliche Beteiligung der Bürger gibt es im Planfeststellungsverfahren“. Dann fänden auch Bürger-Info-Veranstaltungen statt. Informelle Gespräche wie diese seien freiwillig.

Von Kathrin Kabelitz