Eilenburg

Große Freude auf der Geburtenstation im Eilenburger Krankenhaus: Dort ist das 200. Baby in diesem Jahr geboren worden. Es ist „der süße Fritz“, gab die Geburtenstation auf ihrem Instagram-Kanal bekannt. Der neue Erdenbürger erblickte bereits am 9. August das Licht der Welt, wog stolze 3980 Gramm und war 52 Zentimeter groß.

Fast jeden Tag ein Baby

Inzwischen sind Tage vergangen und die Zahl der Geburten ist weiter gestiegen. 211 Jungen und Mädchen sind in der Klinik schon in diesem Jahr auf die Welt gekommen, berichtete Claudia Meinel, die leitende Hebamme. „Es gibt Wochen, da sind es mal mehr Kinder. Und dann gibt es auch welche, in denen weniger geboren werden“, so Meinel.

Statistisch gesehen kommt fast täglich ein Kind in Eilenburg auf die Welt. Jedes Jahr werden um die 350 Jungen und Mädchen geboren, im vorigen Jahr waren es 348, darunter 171 Jungen und 177 Mädchen. Auch zwei Zwillingspärchen waren dabei.

Wo werdende Mütter herkommen

Die Eilenburger Klinik verfügt seit nunmehr 71 Jahren über eine eigene Entbindungsstation. Diese erfreut sich großer Beliebtheit. Im Vergleich zu großen Kliniken schätzen Eltern hier die familiäre Atmosphäre. „Zuletzt hatten wir viele Eltern aus Delitzsch und Bad Düben, aber auch aus Leipzig kommen werdende Mütter zu uns“, so Claudia Meinel.

Von Nico Fliegner