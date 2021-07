Bad Düben: 13 interaktive Tafeln für die Oberschule

Eilenburg/Bad Düben

Eilenburg sucht neues Leitbild

Vor mehr als 20 Jahren wurde das Leitbild „Muldestadt mit grünem Herzen“ für Eilenburg entwickelt. Zahlreiche Inhalte wurden seitdem umgesetzt. Nun will die Lieblingsstadt ein neues Leitbild schaffen – die Bürgerinnen und Bürger sollen dabei aktiv einbezogen werden. Die Initiatoren hoffen, so eine möglichst hohe Identifikation mit den zukünftigen Zielen der Entwicklung der Stadt- und Ortsteile erreichen zu können. Die Stadt Eilenburg nimmt dafür gemeinsam mit anderen Kommunen an einem Pilotprojekt teil, dessen Fokus auf der Förderung von Bürgerbeteiligung liegt. In einer Umfrage, die ab 8. Juli unter www.eilenburg.de abgerufen werden kann, werden nun zunächst die aktuelle Stimmung sowie Wünsche und Vorstellungen zur Zukunft der Stadt erfasst. Um einen möglichst umfangreichen und richtungsweisenden Eindruck zu gewinnen, werden möglichst viele Rückmeldungen gebraucht.

13 interaktive Tafeln für die Oberschule

Die Oberschule Bad Düben bekommt 13 neue interaktive Tafeln. Das hat der Stadtrat jetzt beschlossen. Das Gesamtpaket kostet rund 67 000 Euro und wird komplett mit Mitteln aus dem Förderprogramm Digitalpakt Schule finanziert. Dank diesem konnte bereits die WLAN-Infrastruktur eingebaut werden, für die Schüler wurden insbesondere für die Zeit des Homeschoolings zudem Laptops angeschafft. Den Auftrag für Anschaffung und Installation bekommen hat die Firma B+M, die bereits die digitale Tafel im Ratssaal angebracht hat.

Etliche Räume in der Schule sind bereits mit interaktiven Tafeln ausgestattet, jetzt werden diese noch in den restlichen und damit fast allen Räumen installiert. „Wir haben uns bemüht, unsere Schulen sehr schnell und gut auszustatten“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Das habe auch die Pandemie gezeigt, an der Ausstattung habe der digitale Unterricht letztlich nicht gehapert. Oft lag es auch an den Internet-Zugängen daheim, gerade in ländlichen Gegenden. Wo Technik in den Familien fehle, könne geholfen werden.

Stadträte wie Werner Wartenburger (SPD) begrüßten die Investition, mahnten aber auch: „Diese nützt nichts, wenn sich die Lehrer nicht ausreichend qualifizieren.“ Münster räumte ein, dass es an beiden Schulen den einen oder anderen gäbe, der sich mit der Technik etwas schwerer tue, nicht so technikaffin sei. Schulungen zur Nutzung der digitalen Medien über die Pandemie hinaus gäbe es aber. „Ich gehe davon aus, und so kenne ich unsere Lehrer, dass sie an den Weiterbildungen teilnehmen.“

Behlitz und Kupsal: Es riecht nicht mehr so streng

Die Nasen haben es durchaus wohlwollend zur Kenntnis genommen: Aus den Gullydeckeln in Behlitz (wie auch in Kupsal) dringt der Geruch von angefaultem Abwasser inzwischen weniger oft und intensiv ins Freie. Diese Aussage der stellvertretenden Ortsvorsteherin Silke Krostitz bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung der Eilenburger Ortsteile in Zschettgau blieb jedenfalls unwidersprochen. Beim zuständigen Eilenburger Abwasserzweckverband Mittlere Mulde waren in der Vergangenheit etliche diesbezügliche Beschwerden eingegangen. „Wir haben dort in einigen Fällen an den betroffenen Stellen Aktivkohlefilter in die Gullys eingehängt“, erklärte dazu Geschäftsführer Mathias Müller. Völlig beseitigen lasse sich die Geruchsbelästigung bei einer solch langen Druckleitung, in der unter anderem auch das Abwasser der Brauerei Krostitz nach Eilenburg fließt, aber nicht. Doch der Verband bleibe an dem Problem dran und habe auch ein Versuchsprojekt mit Zusatzstoffen laufen, welche die Fäulnisprozesse und damit die Gerüche einschränken sollen.

Aktionen in der Natur

Am Samstag findet der erste „Tag der Jungen Naturwächter“ statt. Das Naturparkhaus Dübener Heide in Bad Düben lädt zu zwei Aktionen ein. Von 13 bis 16 Uhr gibt es einen „Familien-Wiesen-Schnuppertag“ (Anmeldung: Telefon 0172 3420542 oder E-Mail an a.mitzka@naturpark-duebener-heide.com). Auf die Suche nach Insekten geht es ab 14 Uhr für etwa 2,5 Stunden mit Kati Ehlert und Wildnispädagogin Angela Richter (Anmeldung: Telefon 034243 72993 oder E-Mail an k.ehlert@naturpark-duebener-heide.de).

Mediclin eröffnet neuen Fachbereich

Vor rund einem Jahr wurde bekannt, dass am Bad Dübener Mediclin-Standort die Kardiologie zugunsten einer Stärkung der neurologischen und orthopädischen Rehabilitation sukzessive heruntergefahren wird und Ende September 2020 schließen muss. 44 kardiologische Betten fielen weg.

Den Fachbereich aber gibt es weiter, denn das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der Mediclin hat nun eine neue Praxis eröffnet: Zusätzlich zu Patienten der Allgemeinmedizin und Orthopädie können sich hier Patienten in der Kardiologie behandeln lassen, wird informiert. Geleitet wird diese von Dr. Uta Montanus, Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie. Sie verfüge über langjährige Berufserfahrung und arbeite auch im Mediclin-MVZ Leipzig.

„In der Praxis für Innere Medizin/Kardiologie behandeln wir Patientinnen und Patienten, die mindestens 18 Jahre alt sind und an Herz-Kreislauf- beziehungsweise Gefäßerkrankungen leiden“, erläutert Dr. Montanus. Auch Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems können frühzeitig diagnostiziert und behandelt werden. Zu den modernen Diagnosemethoden gehören die Echokardiographie, die Duplexsonographie der Halsgefäße, die Langzeit-Messung des Blutdrucks, das 24 Stunden-EKG-Monitoring sowie Ruhe- und Belastungs-EKG. Dr. Montanus und ihr Team behandeln unter anderem: Koronare Herzerkrankung (verengte Herzkranzgefäße), Herzinsuffizienz (Herzschwäche). Herzrhythmusstörungen, Zustand nach Herzinfarkt, Arterielle Hypertonie (Bluthochdruck in den Arterien).

Sprechstunde: montags und donnerstags. Die Terminvergabe erfolgt über Telefon 034243 709850. Der Hauptstandort des MVZ Bad Düben befindet sich gegenüber dem Haupteingang des Waldkrankenhauses und ist barrierefrei zu erreichen.

