Bad Düben: Eigenheime im Alaunwerksweg geplant

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Tannenbäume werden abgeholt

Am Freitag und Sonnabend werden in Eilenburg die Weihnachtsbäume eingesammelt – am Freitag zunächst in Ost, Stadt und Berg, tags darauf in den zur Stadt gehörenden Dörfern. Die Weihnachtsbäume sind ohne Reste von Schmuck vor das Haus zu stellen.

Anzeige

Eigenheime im Alaunwerksweg geplant

Alaunwerksweg in Bad Düben soll ein neues Wohngebiet entstehen. Investor ist das Mannheimer Unternehmen Grundstück & Haus Winkler GmbH, das dort Grundstücke für rund 20 Einfamilienhäuser erschließen und verkaufen will. Wie Harald Fiebig von dem Unternehmen sagte, liefen derzeit Gespräche mit der Bad Dübener Stadtverwaltung zur Erstellung eines Bebauungsplans für das Gebiet.

Das Unternehmen hat auch die Bauplätze am ehemaligen Waldkrankenhaus in Bad Düben sowie im Fasanenweg in Eilenburg zur Baureife geführt. Beide Wohnstandorte sind inzwischen ausverkauft. Grundstück & Haus ist auch im Landkreis Leipziger Land und in Leipzig tätig.

Wöllnau : Wirt steht in Startlöchern

Der neue Pächter des Landgasthofes Heidekrug in Wöllnau hält an den Plänen für die Wiedereröffnung der Ausflugsgaststätte in der Dübener Heide fest. „Ich warte auf den Tag, an dem ich loslegen kann“, sagte Lothar Stach (60) vor dem Hintergrund des Lockdowns. Dieser dauert nun schon über mehrere Wochen an. Stach wollte den Heidekrug im Dezember offiziell eröffnen, hatte sogar schon Anfragen für zwei große Veranstaltungen im November und zwei Geburtstagsfeiern im Dezember.

Daraus wurde nichts. Die Pandemie hatte seinen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie Stach sagte, sei alles vorbereitet und er stehe gewissermaßen in den Startlöchern. Zurückrudern wolle er nicht mehr. „Ich habe schon viel investiert.“ Der Gastronom will im Heidekrug Wöllnau gutbürgerliche Küche, Schlachtefeste und andere Veranstaltungen anbieten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie Bürgermeister Roland Märtz ( CDU) jüngst sagte, werde nunmehr die Zeit genutzt, um das Vereinszimmer, das im Gesamtpaket mit Gaststätte und Saal mitverpachtet wird, in Ruhe fertig zu stellen. Geplant sind unter anderem Fußboden- und Malerarbeiten und eine neue Dielung im Bühnenbereich.

Bergstraße gesperrt

Achtung Autofahrer: Die Bergstraße in Eilenburg ist ab Dienstag im Bereich zwischen Brunnerstraße und der Straße Am Ehrenfriedhof voll gesperrt. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten am Abwasseranschluss. Die Umleitung wird in Fahrtrichtung Delitzsch von der Bergstraße – Marienstraße – Hallesche Straße – Rödgener Straße geführt, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Gegenrichtung wird über die Staatsstraße 4, Kospaer Landstraße zur B 107 – Mittelweg ins Zentrum geführt. Avisiert sind die Arbeiten voraussichtlich bis 29. Januar.

Zschepplin sagt Ratssitzung ab

Die Gemeinde Zschepplin hat die für den 26. Januar geplante Gemeinderatssitzung abgesagt. Grund dafür sind die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Ursprünglich sollte es unter anderem um die Wahl der Leitung für die Wehren der Gemeinde Zschepplin gehen. Die ist notwendig, weil der bisherige Gemeindewehrleiter Kay Kunath im März zum Bürgermeister gewählt wurde.

Verband und Stadt haben Berg im Blick

Der Abwasserzweckverband Mittlere Mulde hat jetzt einen genauen Überblick über den Zustand der Schmutzwasserkanäle im Stadtteil Eilenburger-Berg. Denn für diesen Stadtteil liege nun auch die Auswertung einer Kamera-Befahrung der Kanäle vor, darüber informierte Geschäftsführer Mathias Müller. Für den Berg, wo es teilweise noch Kanäle gibt, die unmittelbar vor und nach dem Zweiten Weltkrieg verlegt worden sind, könnten nun schrittweise umzusetzende Sanierungskonzepte entwickelt werden. Als erstes hat der Verband dabei die Rödgener Straße, die Damaschke-Straße und die Straße Am Ehrenfriedhof im Blick. Hierfür würden auch Absprachen mit der Stadt erfolgen, um dies mit dem ohnehin notwendigen Straßenbau zu koordinieren. Ein konkreter Realisierungstermin könne derzeit aber noch nicht genannt werden. Parallel dazu erfolgt derzeit auch die Auswertung der Kanalbefahrung für den Stadtteil Ost. Der Stadtteil Mitte, wo nach dem Hochwasser 2002 bereits etliche Kanäle erneuert worden sind, kommt erst anschließend und damit als letztes dran.

André Misch, Wehrleiter André Zimmermann und der Doberschützer Holzkünstler Frank Müller mit der neuen Floriansfigur an der Einfahrt zum Depot in der Bahnhofstraße.

IHK-Gremium: Drei Eilenburger kandidieren

Ab 1. Februar versendet die Industrie- und Handelskammer ( IHK) zu Leipzig die Stimmzettel sowie die Wahlunterlagen an alle wahlberechtigten Unternehmen für die anstehende Wahl der Vollversammlung der IHK zu Leipzig. Es ist eine Briefwahl, bei der die wahlberechtigten Unternehmen einer Branche aus der Kandidatenliste der jeweils passenden Wahlgruppe auswählen können. Darunter sind auch drei Wahlvorschläge aus Eilenburg.

Das Ehrenamt, Mitglied der IHK-Vollversammlung zu sein, ermöglicht in diesem obersten Gremium der IHK die Einflussnahme auf die Richtlinien der IHK-Arbeit, Satzungshoheit, Finanzhoheit und Personalhoheit über die Organe der IHK. So kann hier zum Beispiel auch über die Höhe des Beitrages mitbestimmt werden, ein nicht unerheblicher Faktor in heutigen Zeiten.

Die drei Eilenburger Kandidaten sind:

Produzierendes Gewerbe ( Wahlgruppe 1), Jens Barth, Geschäftsführer der Büromöbelwerk Eilenburg GmbH

Dienstleistungen ( Wahlgruppe 3) Sven Lehmann, Inhaber der Unternehmens- und Personalberatung SL | Marketing & Management in Eilenburg

Medien, Information und Kommunikation ( Wahlgruppe 8), Jens Böhmer, Inhaber des Büros Böhmer in Eilenburg

Wahlberechtigte machen den Brief mit den Wahlunterlagen auf, wählen und senden den Stimmzettel entsprechend an die IHK zurück. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass die Stimmen auch entsprechend der jeweiligen Betriebsgrößen abgegeben werden, damit der Stimmzettel auf jeden Fall gültig ist. Wie viele Stimmen man jeweils vergeben kann, ist auf den Stimmzetteln vermerkt.

Laptpos für Mockrehnas Schulen

Im Rahmen des Digitalpakts Schule wurden für die Grundschule Mockrehna 10 Laptops sowie für die Oberschule Mockrehna 19 Laptops beschafft. So bestehe die Möglichkeit, dass Schülern im Bedarfsfall das „ Homeschooling“ erleichtert werden kann. Weiterhin wird derzeit das WLAN im Schulgebäude auf den neusten Stand gebracht. Hierfür wurde die Firma Elektro-Fink beauftragt. Insgesamt werden hierfür rund 12 000 Euro verwandt.

Erster Termin für Blutspende 2021

Das Deutsche Rote Kreuz Eilenburg startet am 3. Februar mit den neuen Blutspendeterminen in diesem Jahr. Ort der Abnahme ist das Pfarrhaus der Katholischen Kirche in der Bernhardistraße 21 in Eilenburg. Weitere Termine: 7. April, 2. Juni, 4. August, 6. Oktober und 1. Dezember, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Terminvergaben unter Telefon 0341 9725393 oder 03423 700450.

Von lvz