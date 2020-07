Bad Düben/Eilenburg: 150  000 Euro fließen für diese 20 Projekte

Nordsachsen

Die Stadt Bad Düben, die Gemeinden Mockrehna und Doberschütz sowie Vereine aus Authausen, Laußig, Sprotta und Wildenhain gehören zu den Kommunen im Landkreis Nordsachsen, die jetzt finanzielle Mittel aus dem 150 000 Euro umfassenden Regionalbudget erhalten. Ausgereicht wird das Geld vom Verein Dübener Heide als Träger des Naturparks und der Lokalen Aktionsgruppe Dübener Heide. Die Mittel werden von Bund und dem Land Sachsen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) zur Verfügung gestellt und greifen den Gedanken des bürgerschaftlichen Engagements und der sozialen Dorfentwicklung auf. Der Fördersatz liegt bei 80 Prozent der förderfähigen Gesamtausgaben.

Projekt aus Bad Düben

Stadt Bad Düben, Ortsteil Hammermühle: Auf dem bestehenden Spielplatz in der Ortslage Hammermühle soll das Angebot erweitert werden. Die Spielgeräte richten sich bislang an Kinder unter 10 Jahren. Um ein ansprechendes Angebot für Kinder ab 11 Jahren und Jugendliche bereitzuhalten, soll eine Seilbahn angeschafft und aufgestellt werden. Der Wunsch nach Erweiterung des Altersspektrums auf dem Spielplatz ist von den Eltern an die Stadt herangetragen worden. Nun möchte man diesem Anliegen entgegengekommen und eine Seilbahn von 30 Metern Länge anschaffen und montieren. Förderung über Regionalbudget: 15 934,58 Euro.

Anzeige

Projekte aus der Region Mockrehna

Gemeinde Mockrehna, Ortsteil Langenreichenbach: Umgestaltung einer innerörtlichen Grünfläche zur dörflichen Begegnungsstätte und zum touristischen Anziehungspunkt – Förderung über Regionalbudget: 14 459,74 Euro.

Weitere LVZ+ Artikel

Gemeinde Mockrehna, Langenreichenbach: Erweiterung Spielplatz am Festplatz und Errichtung von Lerntafeln in Orts- und Feldlage in Langenreichenbach – Förderung über Regionalbudget: 6429,65 Euro.

Gemeinde Mockrehna, Ortsteil Wildenhain: Mit der Errichtung eines Mehrgenerationenpavillons soll ein neuer Treffpunkt für Jung und Alt in der Dorfmitte von Wildenhain geschaffen werden – Förderung über Regionalbudget: 4839,77 Euro.

Gemeinde Mockrehna, Wildenhain: Renovierung der ehemaligen Dorfbibliothek in der Alten Schule Wildenhain zu einem Sport- und Gemeinschaftsraum – Förderung über Regionalbudget: 1977,23 Euro.

Verein Special Car Sachsen Tuning, Wildenhain: Kauf eines Rasentraktors – Förderung über Regionalbudget: 2491,57 Euro.

Gemeinde Mockrehna, Ortsteil Schöna: Modernisierung Sanitäranlagen Jugendclub Schöna – Förderung über Regionalbudget: 10 645,72 Euro;

Gemeinde Mockrehna, Ortsteil Audenhain: Modernisierung des Jugendclubgebäudes in Audenhain einschließlich Neugestaltung der Außenanlagen – Förderung über Regionalbudget: 15 974,87 Euro.

Projekte aus der Doberschützer Region

Sprottaer Heimatverein, Doberschütz Ortsteil Sprotta: Sprottaer Bucht als Begegnungsort – Förderung über Regionalbudget: 4922,41 Euro.

Gemeinde Doberschütz, Ortsteil Wöllnau: Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Wöllnau – Förderung über Regionalbudget: 9 870,05 Euro.

Projekte aus der Region Laußig

Motorradfahrgemeinschaft Dübener Heide 1998, Authausen: Der Verein möchte mit der Anschaffung eines professionellen Projektors und Sitzmöglichkeiten eine hochwertige Plattform für Vorträge, Lesungen, Kinodarbietungen auf dem Vereinsgelände der Steinerkeide Authausen und anderen Vereinsplätzen schaffen – Förderung über Regionalbudget: 15 981,70 Euro.

Verein Zukunftswerkstatt Dübener Heide, Laußig: Errichtung einer Landbücherei – Förderung über Regionalbudget: 3695,42 Euro.

Männergesangsverein Concordia Authausen: Der Männerchor Authausen ist Bewirtschafter der Kulturstätte Steinerkeide und möchte in dem bestehenden Gebäudeteil eine Teeküche einbauen lassen und zusätzlich genügend Stühle und Tische für die vielen dort stattfindenden Vereins- und Dorfveranstaltungen anschaffen – Förderung über Regionalbudget: 9552,92 Euro;

25 Projekte wurden eingereicht

Antragsberechtigt waren Kommunen und gemeinnützige Vereine, deren Vorhaben innerhalb der EU-Förderkulisse Dübener Heide/ Sachsen in Orten bis zu 5000 Einwohner realisiert wird. Das Regionalbudget wurde erstmals ausgereicht. Insgesamt wurden 25 Projekte eingereicht. Vier Antragsteller erfüllten mit ihren Projekten nicht die erforderlichen Kriterien.

Von LVZ