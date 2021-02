Bad Düben / Eilenburg: Jugendclubs planen für den Sommer

Eilenburg/Bad Düben

„Gerade jetzt ist es besonders wichtig, am Ball zu bleiben und die Bindung zu den Jugendlichen nicht zu verlieren“, erklärt Guido Kanitz. Die Betreiber des Jugendclubs „House 6 Cloud“ nahe der Eilenburger Stadtverwaltung versuchen so gut wie möglich, auch während des Lockdowns mit der städtischen Jugend in Kontakt zu bleiben. Obwohl das Haus 6 im Zuge der Corona-Beschränkungen seit November geschlossen bleiben muss, sind Kanitz und sein Kollege Sven Wildberger als Ansprechpartner für junge Eilenburger vor Ort im Jugendzentrum, aber auch mobil unterwegs.

Jugendarbeit vor allem vor der Tür

„Wenn wir nicht hier im Haus sind, schauen wir bei den beliebten Treffpunkten oder auch verlassenen Gebäuden vorbei, aktuell treffen wir dort aber nur selten jemanden an“, erzählt Kanitz. „Nach unserer Erfahrung bleiben die meisten Jugendlichen im Moment tatsächlich zu Hause oder treffen sich im privaten Rahmen mit einzelnen Freunden.“

Im Haus 6 selbst ist es dagegen meist still. Im ersten Lockdown musste der Jugendtreff seine Türen komplett schließen, im Frühjahr durfte dann wieder geöffnet werden. Das Leben spielte sich im Corona-Sommer aber vor allem vor den Türen ab: Regelmäßig herrschte großer Andrang auf dem Skate- oder Basketballplatz vor dem Jugendclub.

Neue Projekte und Pläne für 2021

„Wir konnten trotz Pandemie mit den Leuten in Kontakt bleiben und sogar einige Projekte verwirklichen“, sagt Sven Wildberger. „Es gibt draußen eine neue Sitzhütte und einen neuen Korb auf dem Basketballplatz, außerdem wollen die Basketballer einen richtigen Verein gründen.“ Auch drinnen gibt es Neuerungen wie einen Tischkicker und ein neues Café mit Durchbruch in den Gemeinschaftsraum.

„Eigentlich war schon eine Eröffnungsfeier geplant, doch die musste nun erst mal auf Eis gelegt werden“, so Wildberger, „aber wenn die Situation sich bessert, wollen wir wieder loslegen.“ So seien für den kommenden Sommer schon viele Projekte wie eine Kickerwoche, ein Basketballfest, ein internationales Work-Camp und ein „Nature & Survival-Camp“ am Eilenburger Bootshaus angedacht, die je nach Corona-Lage spontan umgesetzt werden könnten.

„Man sollte nicht pauschalisieren“

Die aktuellen sozialen Einschränkungen für die Jugendlichen sehen die beiden Betreiber des Jugendclubs „House 6 Cloud“ nicht unbedingt als Grund zum „Abrutschen“. „Das sollte man nicht pauschalisieren“, findet Kanitz, „sicherlich gibt es einige, die als Folge des Lockdowns in tagelangem Zocken versinken, aber viele Jugendliche nutzen die Zeit auch zum Lernen neuer Dinge, zum Bauen, Organisieren oder für Zoom-Konferenzen mit ihren Freunden.“

Für Jugendliche, die doch Gesprächsbedarf haben, sind die beiden auch im Lockdown als Ansprechpartner verfügbar, nach Terminabsprachen per Telefon, E-Mail, Facebook oder Instagram auch für ein persönliches Gespräch im Haus 6.

„Jugendliche wollen erstmal unter sich sein“

Auch das Bad Dübener Jugendhaus „Poly“ schaut zuversichtlich auf den Sommer und die voraussichtlichen Lockerungen. „Wenn wir wieder aufmachen, müssen wir die Jugend erstmal wieder für unser Haus zurückgewinnen“, erklärt Leiterin Katrin Chevallier, „es werden sicherlich an jeder Ecke Partys und Events stattfinden, aber die Jugendlichen wollen vermutlich erstmal unter sich sein und die verlorene Zeit nachholen.“

Viele Kontakte brechen ab

Der mehrmonatige Lockdown ist für Chevallier aber auch Grund zur Sorge: „Viele Jugendliche sind von der aktuellen Situation niedergeschlagen“, so die Jugendhaus-Leiterin. „Wir bekommen mit, wie Kontakte, die sonst etwa durch den Vereinssport gehalten wurden, nun komplett abgebrochen sind.“ Daher bietet das „Poly“ auch während des Lockdowns persönliche und telefonische Beratungsgespräche an.

Zuletzt hatte das Jugendhaus mit seiner „Mutmacher“-Aktion bei den Abschlussklassen der Dübener Oberschule für einen Motivationsschub gesorgt. Für den Frühling und Sommer sind außerdem weitere Projekte in Aussicht: In den Sommerferien steht das traditionelle Zeltlager an, außerdem soll es Billard- und Volleyballturniere geben. „Rumgesessen haben sie genug, jetzt wird es wieder Zeit für Aktivitäten“, sagt Chevallier.

Jugendberatung per WhatsApp

Auch die Diakonie Delitzsch/Eilenburg bietet Jugendlichen nach wie vor Beratungen an, diese finden momentan allerdings vor allem auf elektronischem Weg statt: „Die Jugendlichen können uns über Facebook, WhatsApp oder das gute alte Telefon kontaktieren“, sagt Jugendsozialarbeiter Torsten Pötzsch, „in Notfällen können wir aber auch persönliche Gesprächstermine ausmachen.“

Die Beratung der Diakonie werde derzeit weniger in Anspruch genommen als noch vor dem Lockdown. Wenn, dann gehe es aber meist um Notfälle wie wichtige Termine bei Ämtern oder die Ableistung von Sozialstunden, die derzeit bei vielen Betrieben und Vereinen unmöglich ist.

„Jugend fällt jetzt mal ein paar Monate aus“

Pötzsch denkt, dass der Lockdown auf die meisten Jugendlichen keine langfristigen psychischen Auswirkungen haben wird: „Sie werden das überstehen, wie auch die Generationen vor ihnen ihre Schicksalsschläge überstanden haben. Trotzdem werden diejenigen, die sowieso schon in schwierigen Verhältnissen leben und zum Beispiel Probleme mit dem Elternhaus haben, am härtesten getroffen.“ Nicht umsonst sei eines der häufigsten Anliegen in der Jugendberatung aktuell der Auszug von zu Hause. Dass der Entschluss dann tatsächlich gefasst wird, komme aber eher selten vor.

Die Jugend sei der Lebensabschnitt, in dem man unabhängiger von den Eltern werde und in dem der Kontakt zu Gleichaltrigen besonders wichtig sei, und gerade das sei momentan kaum möglich, erklärt Pötzsch. „Im Grunde haben wir den Jugendlichen gesagt: ,So, die Jugend fällt jetzt mal ein paar Monate aus’, und das ist für viele natürlich eine schwierige Situation, die auch soziale Medien nicht ersetzen können.“

Von Robin Knies