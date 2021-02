Bad Düben/Eilenburg

Seit Tagen herrscht Dauerfrost. Der Schnee lockt die Skiläufer in den Wald oder in den Bürgergarten und Schlittschuhläufer auf die Teiche und Seen, so wie auf den Obermühlenteich in Bad Düben oder den Stadtparkteich in Eilenburg. Doch es ist Vorsicht geboten: Nicht überall ist die gefrorene Eisdecke gleich dick.

Warnung der Feuerwehren

Laut aktuellen Meldungen aus dem Bundesgebiet ist es bereits zu tragischen Unglücksfällen gekommen. Auch die Feuerwehren in der Region warnen vor dem Betreten. „Wir wissen nicht, wie dick die Eisschichten sind“, so Eilenburgs Wehrleiter André Zimmermann.

Tipps für das richtige Verhalten

„Es ist äußerste Vorsicht geboten“, sagt auch Bad Dübens Feuerwehrsprecher Tobias Volkmann. Er rät, die örtlichen Hinweise ernst zu nehmen. Kindern müssten die Gefahren zudem gut erklärt werden. „Vermeidet einsame Ausflüge auf das Eis. Bei einem Unfall kann es sonst sein, dass niemand Hilfe leisten kann.“ Wenn das Eis knistert und knackt, Risse aufweist oder schwallweise Wasser auf die Oberfläche tritt, nicht betreten. Wer bereits auf dem Eis ist, sollte sich flach hinlegen, um das Gewicht auf eine größere Fläche zu verteilen und zum Ufer robben. Im Unglücksfall sofort über den Notruf 112 Hilfe rufen oder organisieren, dass jemand einen Notruf absetzt.

Vorsicht ist geboten bei fließendem Gewässer, verschneiter Oberfläche und bewachsenem Ufer. Auch an Ein- und Ausflüssen kann die Eisdicke plötzlich abnehmen. Vor allem an dunklen Stellen kann das Eis zu dünn sein.

