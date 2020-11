Bad Düben: Schießwarnung für den Tiglitzer Forst

Eilenburg/Bad Düben

Plant Eilenburg Ladestation für E-Autos?

Plant Eilenburg in Zukunft eine oder mehrere Ladestationen für Elektroautos? Derzeit werde, so die Stadtverwaltung auf eine Frage von Eilenburgern, eine entsprechende Befragung ansässiger Autohäuser durchgeführt. Zuvor hatte sich die Stadt bereits gemeinsam mit den Stadtwerken um dieses Thema bemüht. Es wurden dafür innerstädtisch zwei Standorte ausgewählt. Pro Schnellladestation hätte das 32 000 gekostet, wovon 40 Prozent gefördert worden wären. Die Fördermittel sind allerdings nicht bewilligt worden, so dass sich die Investition mit Blick auf die aktuelle Nachfrage sehr unwirtschaftlich wäre.

Neue Geräte für Laußiger Spielplatz

Im Laußiger Wohngebiet (Blöcke) befindet sich ein Spielplatz, auf dem nicht mehr instandsetzungsfähige Kletter- und Spielgeräte abgebaut wurden. Wie die Verwaltung jetzt mitteilte, werden im Frühjahr auch die restlichen Teile entnommen, weil diese nicht mehr den neuesten Standards entsprechen. Es ist vorgesehen, an gleicher Stelle einen neuen Spielplatz zu errichten.

Verkauf – doch ohne Glühwein

Duftender Glühwein und leckerer Punsch in stimmungsvoller Atmosphäre – dazu lädt Hof Prautzsch seit 2002 nach Krippehna ein. Dieses Jahr können Besucher die Glühwei(h)n-Nacht nicht erleben. Dennoch findet am Freitag, dem 4. Dezember, ab 15 Uhr der Verkauf im Hofladen statt. „Im Angebot ist Fleisch von unseren Weidemastkälbern sowie Wurst von den Freilandrindern“, kündigt Sylvia Praters an. Normalerweise sei der vorweihnachtliche Genuss auch immer Gelegenheit, persönlich Danke zu sagen. „Deshalb möchten wir uns auf diesem Wege bei allen Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.“ Ihr großes Interesse an den Produkten und der Arbeitsweise des Betriebes seien in diesem Jahr eine große Unterstützung gewesen. „Es bestätigt unser Handeln im Sinne der Natur und einer artgerechten Tierhaltung“, so Sylvia Praters. Informationen zum Netzwerk Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau stehen unter www.demonstrationsbetriebe.de und www.bio-live-erleben.de zur Verfügung. Informationen zu den Verkaufstagen 2021 gibt es auf dem Hof Prautzsch: Am Dorfplatz 8, 04838 Krippehna, Ansprechpartnerin: Sylvia Praters, Tel. 03423/7003843 oder im Netz unter www.hof-prautzsch.de

Schießwarnung für den Tiglitzer Forst

Für den Standortübungsplatz Tiglitzer Forst in Bad Düben gilt für Dezember auf der Waldkampfbahn eine Schießwarnung. Wald-Besucher müssen auf Warnzeichen wie Absperrschranken und rote Warnflaggen achten und Anweisungen des Sicherheitspersonals Folge leisten müssen. Konkret sind Übungen am 1., 2., 3., 9. und 16. Dezember, jeweils von 7 bis 17 Uhr auf der Waldkampfbahn, geplant. Das Übungsgelände im Osten von Bad Düben gehört zur Unteroffizierschule des Heeres Delitzsch.

Bad Düben : Einblick ins Schulleben

Zu einem etwas anderen Tag der offenen Tür lädt das Evangelische Schulzentrum Bad Düben (EvaZ) am 4. Dezember Viertklässler und deren Eltern in Oberschule und Gymnasium ein. Auch wenn ein klassischer Tag der offenen Tür pandemiebedingt nicht stattfinden kann, will die Schule mit einem Alternativangebot die Möglichkeit geben, einen umfangreichen Einblick in das Schulleben zu erhalten. „Interessierte Familien können zu verschiedenen Zeiten unser Schulzentrum im Rahmen von individuellen Schulhausführungen kennenlernen, sich informieren und Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen und Schülern Fragen rund um unseren Schulalltag stellen“, so Schulleiterin Doreen Model. Es gelten während der Schulhausführungen die gültigen Hygienevorschriften. Individuelle Führungen durch die Schule in Kleingruppen (maximal drei Schüler mit ihren Eltern) werden zu folgenden Zeiten angeboten: 13 Uhr, 13.45 Uhr, 14.30 Uhr, 15.15 Uhr, 16 Uhr, 16.45 Uhr sowie 17.30 Uhr. Anmeldungen unter Angabe der gewählten Zeit bis zum 26. November bei Frau Bechtloff im Sekretariat: Telefonnummer 034243 712990, yvonn.bechtloff@esz-baddueben.de

Bürger fragen zu 5G

Eilenburger haben die Stadtverwaltung gefragt: Welche Pläne existieren zur Zulassung des Ausbaus und der Installation von 5G-Funksendern in Eilenburg? „Sollte ein Ausbau geplant sein, haben Sie sich eingehend mit den hoch schädigenden Wirkungen dieser Strahlung und deren Einfluss auf die Gesundheit der Bürger dieser Stadt beschäftigt?“, so die Frage. „Die Stadt hat seit fast 20 Jahren regelmäßig Kenntnis über die Entwicklung aller Mobilfunkstandorte“, heißt es in der Antwort der Verwaltung. Es sei im Rahmen der (meist freiwilligen) Möglichkeiten stets darauf geachtet worden, dass eine größtmögliche Konfliktfreiheit erreicht werde. „Wahlmöglichkeiten hat die Stadt aber nur dort, wo sie selbst Grundstückseigentümerin ist.“ Zuständig für die Genehmigung von Standorten und die Einhaltung der Grenzwerte sei hingegen die Bundesnetzagentur.

Lions-Club sammelt für Moldawien

Unter dem Titel „Weihnachtspäckchen für Moldawien“ sammelt der Lions Club Eilenburg-Bad Düben wieder für Kinder, die Weihnachten ohne Geschenke verbringen würden. Sie stammen aus sehr armen Verhältnissen, teilweise sind es Kinder aus Waisenhäusern. Gerald Kräger vom hiesigen Lionsclub bringt die Päckchen mit einem LKW nach Moldawien und übergibt die Geschenke vor Ort. Abgeben kann man die Pakete bei Heizungsbau Kräger in Laußig, täglich zwischen 7 und 16 Uhr.

Krippehna : Agrarbetrieb kauft Fläche

Die Agrargenossenschaft Krippehna darf nun doch ein rund 1100 Quadratmeter großes Grundstück von der Gemeinde Zschepplin kaufen. Mit sieben Ja-, vier Neinstimmen und zwei Enthaltungen fiel der Beschluss im Gemeinderat mehrheitlich aus. Es handelt sich dabei um einen Weg mit Grünstreifen, der zum Betriebsgelände führt. Die Agrargenossenschaft möchte diesen laut Aussage des Verwaltungsverbandschefs Michael König kaufen, um „ein geordnetes und geschlossenes Grundstück“ herzustellen. Mit dem Kaufwunsch war die Genossenschaft 2018 im Gemeinderat gescheitert. Im Juni dieses Jahres wurde die Entscheidung über einen erneuten Kaufantrag vertagt. Insbesondere Thomas Rother hatte moniert, dass man sich damit eine zweite Zuwegung zu den 60 bis 70 Meter tiefen Grundstücken verbaue. Auch Mario Gräfe sprach sich für eine Pachtlösung vor allem mit dem Hinweis aus, dass ja lediglich die momentanen Eigentümer kein Veto eingelegt hätten. „Doch das könne sich ja ändern.“ Am Schluss stimmte aber die Mehrheit dennoch für den Verkauf zum Preis von 1,25 Euro je Quadratmeter, was der Gemeinde 1375 Euro in die Kasse bringt.

Schnelles Internet für Groitzsch : Arbeiten haben begonnen

In Groitzsch hat der Breitbandausbau begonnen. Der Ort ist damit das letzte Dorf in der Gemeinde Jesewitz, das künftig über schnelles Internet verfügen wird. „Als Anwohner freue ich mich darüber besonders, dass es nun sichtbare Fortschritte vor Ort gibt und die Tage des langsamen Internetzeitalters gezählt sind“, sagt Oliver Bachschwöller, zugleich stellvertretender Bürgermeister in der Gemeinde Jesewitz „Seit knapp 25 Jahren wohne ich hier mit meiner Familie und ebenso lange haben wir auf die Verbesserung der Breitbandversorgung gehofft und gewartet und es werden sicher noch einige Monate vergehen zwischen der technischen Fertigstellung vor Ort und der vertraglichen Freischaltung. Dies zeigen Erfahrungen aus benachbarten Ortsteilen, aber es ist ein Ende absehbar und das können wir auch noch abwarten“, erklärt Oliver Bachschwöller weiter und dankt den Verantwortlichen in der Gemeinde und dem Landratsamt als Auftraggeber.

Den gesamten Landkreis Nordsachsen mit Glasfaser bis ins Haus zu versorgen, sei laut Bachschwöller „eine gewaltige Aufgabe, jeder sieht es vor seiner Haustür, welcher Aufwand betrieben wird, aber für die Zukunft ist es technisch einfach die beste Lösung, statt erst nochmals mit veralteten Leitungen weiterzuarbeiten, welche die heutzutage benötigte Bandbreite selbst bei Einsatz von Vectoring und ähnlichem trotzdem nicht lange hergeben würde“. Gerade die jüngere Generation sei im ländlichen Raum vor allem mit solchen Angeboten zu halten, gefragt seien schnelle Internetverbindungen für Musik, Video, Gaming und Streamingportale. Und jeder Freiberufler und Gewerbetreibende sei auf das Internet heutzutage angewiesen, „man kann dieses nordsächsische Glasfaserprojekt bis ins kleinste Dorf wirklich nur loben“.

Oberschüler wollen Platane pflanzen

Bei der jüngsten Papiersammelaktion der Bad Dübener Oberschule sind 193 Euro zusammengekommen. Die Fünft- bis Zehnklässler hatten innerhalb der Umweltwoche rund 2,5 Tonnen Altpapier mitgebracht. Den Erlös stellen Schüler und Lehrer nun für den Kauf einer Platane zur Verfügung. Der Baum soll Ende November auf einer Freifläche in der Nähe der Schule gemeinsam mit der Stadt gepflanzt werden. Die Schüler werden die Pflege übernehmen.

