Bad Düben: Virtuelle Führung durch die Schule

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Virtuelle Führung durch die Schule

Der für Januar geplante Tag der offenen Tür beziehungsweise die Ersatzvariante Hausführung im Evangelischen Schulzentrum Bad Düben kann wegen Corona nicht stattfinden. Dennoch will das Team um Schulleiterin Doreen Model Interessierten eine Möglichkeit bieten, dass sie das ESZ kennenlernen können. „Wir bereiten eine virtuelle Führung vor, die neben unserem Imagefilm auf unserer Homepage zu finden sein wird“, so Doreen Model. Zudem soll es am Freitag um 18.30 Uhr einen digitalen Informationselternabend geben. Alle bereits angemeldeten Elternhäuser für die analogen Schulhausführungen, die nun ausfallen, sowie die Eltern der Viertklässler der Grundschule erhalten automatisch eine Einladung mit dem entsprechenden Link für die Videokonferenzplattform. Weitere Interessenten können sich im Sekretariat von Oberschule/Gymnasium in der Durchwehnaer Straße noch anmelden und erhalten dann per Mail den Eintrittslink zur Videokonferenz.

Die Verschiebung der Winterferien macht auch eine Anpassung der Anmeldetermine nötig: Die Anmeldung für die neuen 5. Klassen für die Oberschule beziehungsweise das Gymnasium findet am 11. und 12. Februar, 8 bis 14 Uhr; vom 15. bis 18. Februar, 8 bis 14 Uhr; vom 22. bis 26. Februar, 8 bis 14 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung statt. Auf der Homepage unter dem Button Neuanmeldungen finden die Eltern alle Informationen rund um die Schulanmeldung.

Anmeldungen bei Yvonn Bechtloff, per E-Mail an yvonn.bechtloff@esz-baddueben.de oder telefonisch unter 034243 712990.

Verwaltung arbeitet in Schichten

Zu Beginn des Jahres ist die Stadtverwaltung Bad Düben in einen Zwei-Schicht-Modus gewechselt. Aktuell arbeiten die Mitarbeiter in zwei Gruppen von 6.30 Uhr bis 12.30 Uhr beziehungsweise 13 Uhr bis 19 Uhr. So soll bei einem positiven Corona-Fall in einer Gruppe das komplette Leistungsspektrum der Verwaltung aufrecht erhalten werden. Beibehalten werden auch die Terminvergaben im Standes- und im Einwohnermeldeamt und im Sachgebiet Soziales. Die Nummern der einzelnen Ansprechpartner stehen auf der Internetseite der Stadt.

Küche to go im Heide Spa

Verschiedene Restaurants aus Bad Düben, Eilenburg und Umgebung setzen seit einigen Wochen wegen der Corona-Pandemie wieder notgedrungen auf einen Abholservice, weil Gäste nicht kommen dürfen. Nun reiht sich auch das Heide Spa Bad Düben ein. Küchenchef Martin Reiche und sein Team bieten seit einigen Tagen einen Außer-Haus-Service an.

Von Montag bis Freitag ist ein wöchentlich wechselnder, hausgemachter Eintopf erhältlich, der ohne Vorbestellung und solange der Vorrat reicht, jeweils von 11 bis 13 Uhr im Restaurant Lebensart abgeholt werden kann. Am Wochenende und an Feiertagen gibt es ein Frühstück für zu Hause. Das Paket kann Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 8 bis 11 Uhr mit Vorbestellung im Hotelrestaurant Allegro abgeholt werden beziehungsweise wird gegen einen kleinen Aufpreis nach Hause geliefert ( Bad Düben und Stadtteile). Am Wochenende und an Feiertagen gibt es zudem einen Sonntagsbraten. Wöchentlich wechselnd gibt es Heide-Wildbraten von Reh und Hirsch, Großwiger Rinderbraten und Kalbsbraten. Diese können Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 13 Uhr, ebenfalls mit Vorbestellung, im Allegro abgeholt werden.

Wegen der geltenden Regelungen ist auch das Heide Spa Hotel&Resort bis 7. Februar von Montag bis Freitag lediglich für Reisen aus beruflichen, medizinischen oder sozialen Anlässen geöffnet, ebenso die Wellness-, Beauty- und Therapieabteilung für therapeutische Behandlungen mit Verordnung. Nach Monaten des Stillstandes im letzten Jahr gibt es seit Mitte Dezember die nächste Zwangspause, was die wirtschaftliche Situation schwierig gestaltet. Der Stadtrat hatte jüngst dem Abschluss eines Darlehensvertrages über insgesamt 1,2 Millionen Euro zwischen der Kurbetriebsgesellschaft mbH und dem Landkreis Nordsachsen zugestimmt. Bestätigen muss dies auch der Kreistag. Dessen Sitzung im Dezember war allerdings ausgefallen.

Bestellung Mo. bis Do., 10 bis 16 Uhr unter 034243 33673 oder info@heidespa.de .

Eilenburg wird immer öfter geklickt

Die städtische Internetseite www.eilenburg.de gewinnt erneut an Beliebtheit. Im Vergleich zum Jahr 2019 konnte die Stadthomepage im Jahr 2020 zehn Prozent mehr Besucher verzeichnen, informiert die Stadtverwaltung. Die Anzahl der Besuche im Jahr 2020 ist um 17 Prozent gestiegen und die Anzahl der aufgerufenen Seiten sogar um 40 Prozent. Das sei ein durchweg positives Ergebnis und zeige, dass die Stadtseite nach wie vor ein sehr gut angenommenes Informationsmedium ist.

Die meisten Zugriffe gab es im Branchenbuch, bei den Nachrichten, Stellenangeboten sowie auf der Corona-Informationsseite. Im Dezember haben sich beispielsweise 7000 Nutzer auf der Corona-Seite informiert. Auch die Themen Straßensperrungen, der Abfallkalender sowie das Amtsblatt seien für die Besucher auf www.eilenburg.de interessant.

Zudem gewinnt auch die städtische Facebook-Seite, welche seit über 10 Jahren online ist, weiter an Beliebtheit. Mit 4303 Followern (Stand 31. Dezember) konnte die Seite im Jahr 2020 einen kleinen Aufwärtstrend im Vergleich zum Jahr 2019 verzeichnen. Auf der Facebook-Seite der Stadt Eilenburg werden die aktuellen Nachrichten, Stellenangebote, Veranstaltungen und Aktionen der Lieblingsstadt publiziert. Diese Inhalte werden teilweise seit dem Jahr 2019 auch auf Instagram verbreitet. Dort folgen über 800 Nutzer der städtischen Seite.

