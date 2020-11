Bad Düben lehnt Werkhalle ab und verstärkt IT-Bereich

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Jesewitz : B 87 ab Donnerstag voll gesperrt

Die viel befahrene Bundesstraße 87 wird bei entsprechender Witterung ab Donnerstag bis voraussichtlich 4. Dezember zwischen dem Abzweig Wölpern und der Kreuzung Bötzen nahe Jesewitz voll gespert. Wie das Landratsamt Nordsachsen mitteilte, werden auf einer Länge von etwa 500 Metern Asphaltdeckschicht und Bankette erneuert sowie eine neue Fahrbahnmarkierung aufgebracht. Kosten: 75 000 Euro. Die Umleitung in Richtung Leipzig führt über die B 107, S 4 und B 2 über die Ortslagen Kospa, Krostitz und Hohenossig, in Richtung Torgau ab Taucha über die K 7422, S 4 und B 107 über Pönitz, Liemehna und Kospa. Die Ortslagen Jesewitz und Wölpern sowie das Gewerbegebiet bei Bötzen bleiben über die B 87 erreichbar. Betreut wird die Baumaßnahme von der Straßenmeisterei Eilenburg. Die sei bemüht, heißt es in der Mitteilung, die Behinderungen während der Arbeiten so gering wie möglich zu halten.

Werkhalle : Bad Düben lehnt Bau ab

In der Alten Dübener Straße in Schnaditz soll keine neue Werkhalle gebaut werden. Der Stadtrat hatte dem Vorhaben zuletzt sein gemeindliches Einvernehmen versagt. Ein selbstständiger Unternehmer wollte im Bad Dübener Ortsteil eine Auto-Werkstatt errichten. Argumente für diese Entscheidung hatten Ortschaftsrat und Verwaltungsausschuss, der den Antrag zuvor zurückgestellt hatte, geliefert. Die Werkhalle passe nicht ins Wohngebiet, es sei mit Lärmbelästigungen zu rechnen, auch an den Wochenenden, durch das erhöhte Verkehrsaufkommen könne es in der engen Straße zu Zufahrtsschwierigkeiten kommen. Zudem sieht das Gremium Probleme der gesicherten Entsorgung und des Gewässer-, Grundwasser- und Umweltschutzes und rechnet mit erhöhter Luftverschmutzung. Mittlerweile gäbe es Überlegungen, das Areal nicht mehr zu verkaufen, sondern als Grünfläche zu nutzen. Der Ortschaftsrat schlug vor, dem Bauwilligen ein Grundstück anzubieten, eventuell im Gewerbegebiet. Dies sah auch Michael Seidel ( SPD) so: „Nicht nur ablehnen.“ Platz dort, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG), gäb es aber kaum noch.

Kurstadt verstärkt IT-Bereich

Vincent Apitzsch wird zum 1. Januar als zweiter System-Administrator in der Stadtverwaltung Bad Düben eingestellt. Er unterstützt künftig Lucas Leischke, der derzeit bereits für Rathaus, Touristinformation, Museum, Feuerwehr sowie in den Schulen tätig ist. Hinzu komme der Bereich Breitbandausbau Telekom/Glasfaser. „Eine Vertretung gab es nicht, ein Dienstleistungsunternehmen haben wir nicht beauftragt“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Der Stadtrat trägt diese Entscheidung mit. In diesem Zusammenhang informierte Münster darüber, dass der Digitalpakt Schule an der Oberschule mittlerweile komplett umgesetzt sei, es liege W-Lan an, Laptops wurden angeschafft. Hinzu kommen nun auch Notebooks für die Lehrer. Dies werde auch an der Heide-Grundschule umgesetzt.

Abgesagt I: Sitzung der Sportfischer

Der Sportfischerverein Petri Heil Eilenburg muss seine für 5. Dezember geplante Mitgliederversammlung wegen der Corona-Pandemie absagen. An diesem Tag sollten auch die Beiträge kassiert werden. Dies kann jetzt individuell mit dem Kassierer vereinbart werden, so Vereins-Chef René Wagner. Eberhard Schumann ist zu erreichen unter Telefon 0179 8110678.

Abgesagt II: Sitzung DRK-Kreisverband

Die für 3. Dezember im Eilenburger Bürgerhaus geplante Mitgliederversammlung des Kreisverbandes Eilenburg des Deutschen Roten Kreuzes muss wegen der aktuellen Corona-Lage abgesagt werden, wird informiert. Die Kreisversammlung soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachgeholt werden. Ein Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Frisieren im Eilenburger Separee

Die Eilenburger Friseurmeisterin Katrin Walter frisiert in ihrem Gartenhaus-Separee eine Mitarbeiterin. Das 24 Quadratmeter große Holzhaus, das sie hinter ihrem Friseur-Salon während der Corona-Zwangspause zusätzlich eingerichtet hat, ist mit einem flexibel einsetzbarem Bedienplatz vor einer großen Fensterfront, Kamin und Fußbodenheizung ausgestattet. Der Blick in die Natur soll während des Frisierens eine entspannte Atmosphäre in der von Corona geprägten Zeit bieten.

Neben dem Häuschen gibt es im Garten verschiedene Freiluft-Bedienplätze. Den Anfang des idyllischen Paradieses machte vor einem Jahr der Bau einer Natursteinmauer unter dem Blätterdach einer Robinie. Um hier bedienen zu können, kamen neben einem Spiegel ein mobiles Rückwärtswaschbecken, Wasserversorgung, Elektroanschluss, Durchlauferhitzer und geschickt versteckte Schlauchverbindungen hinzu.

Kirche gestaltet digitalen Kalender

Unter der Internetadresse www.kirche-in-nordsachsen.de bieten die Pfarrbereiche Eilenburg, Sprotta, Krostitz, Krippehna und Bad Düben in der Adventszeit einen lebendigen Adventskalender der besonderen Art an. Jeden Tag – vom 1. bis zum 24. Dezember – lässt sich ein neues Türchen öffnen.

Authausens Jäger sagen Sitzung ab

Wegen der Corona-Einschränkungen will der Vorstand der Jagdgenossenschaft Authausen in diesem Jahr auf die Hauptversammlung verzichten. Außergewöhnliche oder dringende Beschlüsse stehen nicht an. Sollten Jagdgenossen dies anders sehen, werden sie gebeten, dies dem Vorstand bis 30. November mitzuteilen. Der Haushalt 2020/21 werde analog der vergangenen Jahre geplant, wird informiert.

Zweiter Anlauf für Kindermusical

Die Eilenburger Rinckart-Singschule wird das Kindermusical „Nach uns die Sintflut“ von Johannes Matthias Michel in einem zweiten Anlauf nach den Winterferien noch einmal auf das Programm setzen und dafür anfangen zu proben. Das kündigte Kantorin Lena Ruddies an. In diesem Jahr musste die Aufführung wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.

Das Musical verbindet die Geschichte der Arche Noah mit einem modernen Hochwasser und dessen ökologischen Ursachen und Folgen. Für dieses Kindermusical wird es eine Kooperation mit dem Kinderchor der Grundschule in Jesewitz unter Leitung von Jeanette Weitzel geben. Auch die „Musical-Mäuse“ der ökumenischen Kindertagesstätte St. Marien werden dabei sein. Erster Probentermin ist nach derzeitiger Planung Mittwoch, der 24. Februar, im Gemeindehaus. Eltern können ihre Kinder (ab 5 Jahre) gern ab 2021 für dieses Projekt bei Lena Ruddies anmelden. Die Aufführung findet voraussichtlich beim Stadtfest 2021 in Eilenburg am Sonntag, dem 15. Juni, um 15 Uhr in der Stadtkirche statt. Änderungen bleiben allerdings immer vorbehalten, besonders jetzt in den Zeiten von Corona.

Von lvz