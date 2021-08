Bad Düben und Eilenburg: Geld für Projekte zur Demokratie

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg

Frisches Geld für Projekte zur Demokratie

Die Bürgerinnen und Bürger von Eilenburg, Bad Düben und Laußig haben die Möglichkeit, sich aktiv an der Partnerschaft für Demokratie zu beteiligen, indem sie Projekte zur Demokratieförderung beantragen. Die Antragsfrist endet am 27. August, teilte Elisabeth Desta von der Fachstelle in Eilenburg mit. Gesucht werden Initiativen oder Projekte, die durch Weiterbildungen, Kunstaktionen, Stadtteilarbeit, Beteiligungsprojekte oder andere Formate Menschen für eine demokratische Kultur mobilisieren und befähigen. Zur Verfügung stehen drei Fördertöpfe: Für große Projekte (etwa 5000 Euro) kann man einen Antrag im Projektfonds stellen. Für kleinere Projekte kann laufend ein Antrag im Kleinprojekte-Fonds gestellt werde. Zudem gibt es für die Jugend den Jugendfonds. Hier können Gelder bis zu 1000 Euro klargemacht werden. Im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie finden zudem Fortbildungen, Workshops und weitere Veranstaltungen für Jung und Alt statt, so auch eine Demokratiekonferenz am 15. September von 16.30 bis 20 Uhr.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Seit 2019 konnten durch die Partnerschaft für Demokratie Eilenburg – Bad Düben – Laußig zahlreiche Demokratieprojekte umgesetzt und bürgerschaftliches Engagement gefördert werden. Wir möchten im Rahmen der diesjährigen Demokratiekonferenz die neu erarbeitete Zielpyramide diskutieren und einen Überblick über Erreichtes und unsere Zielstellungen für die kommenden Jahre geben“, sagt Elisabeth Desta. Durch das Bundesprogramm werden in ganz Deutschland Städte, Gemeinden und Landkreise dabei unterstützt, Projekte zur Förderung von Demokratie und Vielfalt zu entwickeln und umzusetzen.

Informationen und Hilfe bei der Antragstellung über die Koordinierungs- und Fachstelle in Eilenburg. Internet: www.demokratie-eb-bd-lau.de, Telefon 03423 7002998. Bis zum 6. September können sich Interessierte auch für die Konferenz anmelden.

Jagdgenossenschaft sagt Treffen ab

Die Jagdgenossenschaft Pressel/Görschlitz sagt ihre für dieses Jahr geplante Jahreshauptversammlung ab. Als Grund gab der Vorstand die Corona-Situation an, teilte Christiane Barthel mit. Überdies würden „keine außergewöhnlichen oder dringenden Beschlüsse“ anstehen. Den Haushalt für das Jagdjahr 2021/22 will der Vorstand analog der vergangenen Jahre planen.

Info-Abend für Konfirmanden

Jugendliche und deren Eltern sind für Mittwoch, den 8. September, ab 19 Uhr in das Gemeindehaus in Eilenburg eingeladen. Dort geht es nach Angaben der Evangelischen Kirchengemeinde Martin Rinckart um die Gestaltung der Konfi-Zeit, die Arbeit in den Gruppen vor Ort und das regionale Angebot sowie um die Ideen und Vorstellungen der künftigen Konfirmanden.

Doberschützer Schule zweizügig

In der Grundschule Doberschütz wird es mit dem neuen Schuljahr erstmals acht Klassen geben. Da zum Schulanfang am 4. September 17 beziehungsweise 18 Kinder in zwei Klassen eingeschult werden, ist die Naturparkschule zum ersten Mal komplett zweizügig. Die Gemeinde sieht dem gelassen entgegen. „Wir haben nach dem Schaffen des neuen Werkraumes über der Turnhalle und dem Aufstellen eines gemieteten Container-Klassenraumes auch für acht Klassen genug Platz“, sagt Bürgermeister Roland Märtz (CDU).

Kantorei sucht Musikinteressierte

Unter dem Dach der Evangelischen Kirche in Eilenburg gibt es ein vielfältiges Freizeitangebot für alle, die gern musizieren. Im September sei eine „gute Gelegenheit in unsere musikalischen Gruppen einzusteigen, denn dann starten wieder die Proben nach der Sommerpause Flöten, Flötenanfänger, Kantorei, Popchor und Chöre suchen Verstärkung“, informierte die Evangelische Kirchengemeinde Martin Rinckart. Außerdem würden Schlagzeuger und E-Bassisten gesucht. Interessenten können sich bei Kirchenkantorin Lena Ruddies unter Tel. 03423 7002989 melden.

Saal in Battaune wird renoviert

Auch die Gemeinde Doberschütz hat von der jüngsten Leader-Förderung für Kleinprojekte profitiert. Sie kann damit nun Ende September den Kultursaal in Battaune renovieren. Der entsprechende Auftrag wurde bereits ausgelöst. Insgesamt stehen für die Verschönerung des Saals 6500 Euro zur Verfügung. Nur 20 Prozent davon sind Eigenmittel der Gemeinde.

Von lvz