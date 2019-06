Krippehna

Nach einem Unfall in Krippehna (Gemeinde Zschepplin) ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagvormittag in der Alten Hauptstraße. Wie die Polizei mitteilte, hatte dort die Fahrerin eines Bäckerfahrzeuges gerade einen mobilen Verkaufsstand aufgebaut, um Backwaren zu verkaufen. Die Klappen der Bedienertheke des Fahrzeuges waren geöffnet. Kurz vor 10.30 Uhr kam jedoch ein VW-Transporter gefahren und habe die hintere Ecke der geöffneten Klappe touchiert. Der VW habe dann zurückgesetzt – und dabei ein zweites Mal die Klappe zur Bedienertheke touchiert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Sichtbare Kratzspuren

Der Transporter-Fahrer habe schließlich den Ort des Geschehens verlassen, ohne eine Unfallaufnahme zu ermöglichen, berichtete die Polizei weiter. Die Bäckerei-Verkäuferin sah jedoch, wie er in das Gelände einer Firma einbog, und suchte ihn daraufhin auf. Trotz sichtbarer Kratzspuren habe der Fahrer die Bekanntgabe seiner Personalien verweigert und sei nach dem Entladen davongefahren. Nachdem die Frau Anzeige erstattet hatte, konnten die Beamten im Nachgang den Fahrer ermitteln.

Von lvz