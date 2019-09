Bahn kämpft mit Taubendreck am Bahnhof Eilenburg

Eilenburg

Ein Jahr ist es her, seit Mitarbeiter des Leipziger Bahnhofsmanagements im Rahmen eines Arbeitseinsatzes den Eilenburger Bahnhof umfassend gereinigt haben. Wände und Geländer wurden neu gestrichen, Treppen gekehrt und Müll beseitigt. Auch gegen die Hauptverursacher der Verschmutzung wurde vorgegangen: die im Bahnhof lebenden Tauben.

Um zu verhindern, dass sich die Tiere auf dem Gelände niederlassen und Dreck hinterlassen, wurden besonders an den Lampen und Mauervorsprüngen in der Unterführung sogenannte Spikes installiert. Zusätzlich zu diesen Metallstacheln wurden unter dem Bahnhofsdach Netze gespannt. Laut Bahnsprecher Jörg Bönisch sind dies die wirkungsvollsten Maßnahmen gegen Tauben. Er versprach damals regelmäßige Inspektionen des Bahnhofs und kündigte an, dass die Bahn die dortige Tauben-Situation im Blick behalten werde.

Tauben sind immer noch da

Jetzt, ein Jahr danach, sind in der Unterführung nur noch wenige Tauben vorzufinden. Die angebrachten Spikes haben die Tiere offensichtlich von ihren früheren Sitzplätzen an den Wänden vertrieben.

Tauben sind trotz Spikes und Netzen nach wie vor am Eilenburger Bahnhof zu finden. Quelle: Lilly Günthner

Doch die Tauben sind nicht etwa vom Bahnhofsgelände verschwunden, sondern haben sich schlichtweg andere Plätze in unmittelbarer Nähe gesucht. Besonders auf der Treppe am Bahnhofsgebäude haben sie dabei deutliche Spuren hinterlassen. Sie ist über und über mit Taubendreck und Federn bedeckt.

Ab Oktober wird öfter gereinigt

Bahnsprecher Jörg Bönisch erklärt zur Situation am Eilenburger Bahnhof, dass dieser momentan einmal in der Woche nass gereinigt werde. „Ab Oktober wird die Reinigung auf zweimal wöchentlich erweitert“, so Bönisch. Doch gegen die andauernde Tauben-Problematik wurden bisher keine wirksamen Maßnahmen gefunden. Verschiedene Möglichkeiten wie vertreibende Pfeiftöne, Laserlicht, stark riechende und klebende Paste oder auch Taubenhäuser in der Nähe der Station könnten in Erwägung gezogen werden. Problematisch ist, dass diese Maßnahmen die Tauben meist nur kurzfristig vertreiben.

Nach einer längerfristigen Lösung wird gesucht. „Neue Taubenabwehr wird an den kritischen Stellen geprüft“, teilte Bönisch mit.

Von Lilly Günthner