Wölpern

Die Einrichtung eines Bahnhaltepunktes in Wölpern hat derzeit keine Chance. Das teilte der zuständige Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) auf LVZ-Anfrage mit. „Kosten, Fahrzeit und Nachfrage müssen in einem angemessenen Verhältnis stehen. In Wölpern ist das nach Abwägung aller Faktoren leider nicht der Fall“, so Bernd Irrgang, stellvertretender Geschäftsführer und Referent Strategische Planung des ZVNL.

Zu wenig Fahrgäste

Grundlegende Voraussetzung sei „immer ein ausreichend großes Potenzial an Fahrgästen“. Außerdem müsste die Station baulich hergerichtet werden, was sich laut Irrgang „rasch auf mehrere hunderttausend Euro summieren“ würde. Um dafür Zuwendungen des Bundes zu erhalten, müssten für einen Neubau werktäglich 1000 Ein- und Aussteiger die Station nutzen, bei eingleisigen Strecken 100 Ein-und Aussteiger. „Da Wölpern lediglich rund 200 Einwohner hat und sich in der Nähe die Stationen Eilenburg und Jesewitz befinden, wird diese Zahl nicht erreichbar sein.“ Vor der Stilllegung des Haltepunktes gab es 2003 lediglich 13 Ein- und Ausstiege am Tag. Mit anderen Worten: Die Station wurde täglich nur von etwa sieben Personen genutzt. Dies sei betriebswirtschaftlich nicht darstellbar.

Hinzu kommt, so der ZVNL weiter, dass die Gemeinde Jesewitz, zu der Wölpern gehört, bereits über eine Bahnstation verfügt, die in diesem Jahr mit dem Bau eines modernen Park&Ride-Platzes aufgewertet wird. Zudem gelange man von Wölpern aus sowohl mit dem Linien- als auch flexibel mit dem Rufbus zum Bahnhof.

Bürger machen sich stark

Bürger aus Wölpern und Kospa-Pressen machen sich derzeit für die Einrichtung eines Haltepunktes an der S-Bahn-Strecke in Wölpern stark. Sie haben 200 Unterschriften für das Vorhaben gesammelt und ihre Bürgermeister beauftragt, das Thema an den ZVNL heranzutragen. Ihren Vorstellungen nach soll die S-Bahn nicht jedes Mal in Wölpern halten, sondern nach Bedarf. Das ganze wäre dann ein Bedarfshaltepunkt. Aber ob ein Bedarfs- oder Regelhaltepunkt – für beide gelten nach ZVNL-Angaben die gleichen Anforderungen. „Nur weil eine Station seltener genutzt wird, können bei deren Sicherheit und Unterhalt keine Abstriche gemacht werden“, betont Bernd Irrgang vom ZVNL. „Grundsätzlich freuen wir uns natürlich, wenn sich Einwohner für die Nutzung des ÖPNV engagieren. Darum prüfen wir auch sofort und sehr gern, wenn Bedarf angemeldet wird, ob eine neue Station sinnvoll ist.“

Auf der S-Bahnstrecke zwischen Leipzig und Torgau gibt es derzeit einen Bedarfshaltepunkt in Leipzig-Heiterblick. Der ZVNL prüft nach eigenen Angaben regelmäßig die Einrichtung neuer Verkehrsstationen. Bestehende Haltepunkte auf der Strecke aufzugeben, plant der Zweckverband derzeit nicht.

Von Nico Fliegner