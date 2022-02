Bahnhof Eilenburg: Fahrkartenautomat gesprengt

Eilenburg

Wer sich Mittwoch früh am Eilenburger Bahnhof eine Fahrkarte am Automaten kaufen wollte, hatte das Nachsehen. Der Fahrkartenautomat war mit schwarzer Folie umhüllt und mit Absperrband der Polizei verknotet. Daneben standen Kassetten, die offensichtlich aus dem Inneren des Automaten stammten.

Täter sind geflüchtet

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte den Automaten gesprengt, informierte die Polizeidirektion Leipzig. Den Tatzeitpunkt gibt sie mit 1.06 Uhr an. Anschließend seien die Täter mit einem unbekannten Fahrzeug in Richtung der Eilenburger Innenstadt geflüchtet. Zur Sprengung haben sie laut Polizei „pyrotechnische Gegenstände“ benutzt. Ob etwas gestohlen wurde, war zunächst unklar. Auch der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.

Ein Automat kostet rund 30 000 Euro

Immer wieder kommt es zur Sprengung von Fahrkartenautomaten. Erst Mitte Januar war der Automat am Oschatzer Bahnhof betroffen. Das war besonders dreist, denn ein großer Teil des Bahnhofsgeländes wird dort per Videokamera überwacht und der Zoll hat Büroräume vor Ort.

Die Deutsche Bahn betreibt nach eigenen Angaben rund 7000 Fahrkartenautomaten. Der Anschaffungspreis für einen Selbstbedienungsautomaten liegt bei rund 30 000 Euro. Um sich besser zu schützen, hat die Deutsche Bahn 2014 ein Farbmarkierungssystem für die Geldbestände in den Automaten eingeführt.

Von js