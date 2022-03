Mockrehna

Schon wieder wurde in der Region Nordsachsen ein Fahrkartenautomat gesprengt. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, haben unbekannte Täter am späten Dienstagabend am Bahnhof Mockrehna einen Fahrkartenautomaten mit pyrotechnischen Erzeugnissen zerstört. Die Tatverdächtigen gelangten allerdings nicht an die Geldkassette, deshalb gab es auch keinen Stehlschaden. Der Automat wurde komplett zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 30 000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Polizei ermittelt wegen weiterer Explosionen

Es ist nicht das erste Delikt dieser Art in diesen Wochen. Mitte Februar sprengten Unbekannte einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Eilenburg-Stadt, einige Tage später war ein Automat am Bahnhof in Eilenburg-Ost betroffen.

Von LVZ