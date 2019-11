Bahnhofsvorplatz in Eilenburg Ost soll umgestaltet werden

Eilenburg

Den Bahnhofsvorplatz in Eilenburg Ost will die Stadt umgestalten. Geplant ist dort eine Park- und Ride-Anlage. Allerdings steht das Projekt noch ganz am Anfang. Wie Heiko Leihe vom Oberbürgermeisterbereich der Stadtverwaltung sagte, wird der Stadtausschuss zunächst über die Vergabe der Planungsleistungen beraten.

Details noch unklar

Die Sitzung ist am Montag, 18. November, um 18 Uhr im Kleinen Saal des Bürgerhauses. Details zu dem Vorhaben gibt es deshalb noch keine. Ebenso ist die zeitliche Umsetzung des Projektes noch unklar.

Fakt ist aber, dass der Bahnhof in Eilenburg Ost rege von Pendlern genutzt wird. Die kommen zu Fuß, aber eben auch mit dem Fahrrad oder Auto. Die vorhandenen Parkplätze sind meistens tagsüber komplett belegt.

Von nf