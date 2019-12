Barbarossa-Epos geht weiter: Welche Rolle spielt Eilenburg?

Eilenburg

Eilenburg spielt als Wettiner-Land im 12. Jahrhundert in der ersten Geschichts-Liga mit. Die sächsische Autorin Sabine Ebert hat mit dem bereits 2018 erschienenen dritten Band„Schwert und Krone – Zeit des Verrats“ aus dem Barbarossa-Epos den Blick auf den Wettiner Dietrich II. (1118 bis 1185) gelenkt. Dieser hatte in Eilenburg nicht nur ein gräfliches Liebesnest unterhalten, sondern war auch ein Weggefährte von Friedrich Barbarossa.

Eilenburg verliert an Einfluss

Jetzt hat die Journalistin und Sachbuchautorin, die mit ihrer Hebammen-Saga Furore machte und später auch die Leipziger Völkerschlacht in zwei Romanen verarbeitete, mit „Schwert und Krone – Herz aus Stein“ den vierten Teil des Barbarossa-Epos’ vorgelegt.

Sabine Ebert hat jetzt des vierten Band des Barbarossa-Epos vorgelegt. Dieser spielt auch in Eilenburg. Quelle: Ilka Fischer

Die Autorin schildert in diesem Band die Zeit von 1157 bis 1167. Barbarossa wähnt sich im Zenit seiner Macht. Zum Kaiser gekrönt, von Königen hofiert, legt er sich sogar mit dem Papst an. Doch die Konsuln von Mailand provozieren ihn, mit dem jungen Sohn von König Konrad wächst ihm zudem eine Rivale um den Thorn heran. Dass sein maßloser Freund und Vetter, Heinrich der Löwe, die Zollstation des Bischofs von Freising skrupellos zerstört, bringt zudem reihenweise Fürsten erneut gegen ihn auf. Und dann braucht Friedrich Barbarossa auch noch dringend einen Erben, was ihm und seiner geliebten Beatrix über Jahre verwehrt bleibt.

Während Barbarossa immer mächtiger wird, verliert Eilenburg in dieser Zeit an Bedeutung. Auch dem Wettiner Dietrich II., der aus machtpolitischen Gründen eine unglückliche Ehe mit einer polnischen Herzogstochter eingehen musste, zieht es nach dem Tod seiner Geliebten Kunigunde von Plötzkau offenbar kaum noch auf die Eilenburg,

Dietrich II. kümmert sich um seine Kinder

Fünfmal immerhin kehrt aber die Autorin an die Mulde zurück. Gleich zu Beginn lässt sie beispielsweise die Leser an der Freude Dietrichs über den 1157 auf der Eilenburg geborenen legitimen Sohn und Erben Konrad teilnehmen. Um ihn und seine Schwester Gertrud, aber auch um den unehelichen Dietrich, dem Sohn aus der Beziehung mit Kunigunde, kümmert sich Dietrich, wenn auch vor allem aus der Ferne. Sein Sohn Dietrich wird später sogar durch seine Einflussnahme Bischof von Merseburg. Eilenburg, das 1158 nur dank der Hilfe von Dietrichs Bruder Otto überhaupt 100 Ritter für den Italienfeldzug des Kaisers stellen konnte, verschwindet immer mehr in der Bedeutungslosigkeit.

Als Page von der Eilenburg nach Meißen

Die Leser können aber dennoch verfolgen, wie der erst siebenjährige Konrad von Eilenburg auf die Burg Meißen geholt wird, um dort 1164 seine Ausbildung als Page zu beginnen.

Denn Sabine Ebert setzt mit ihrem Erzählstrang über Menschen wieder gekonnt einen Kontrast in der Erzählung über eine Zeit, die durch die Italienfeldzüge, Krieg und Zerstörung geprägt war. Und am Ende gibt es für die Ebert-Fans eine besondere Überraschung. Denn die letzte Szene auf dem Meißner Burghof, bei der Christian mit angeworbenen Siedlern in Meißen eintrifft, leitet nahtlos zum Roman „Das Geheimnis der Hebamme“ über. Wer dieses noch nicht kennt, wird vielleicht nach der Lektüre der Barbarossa-Saga zu den fünf Bänden greifen. Alle genannten Bücher gibt es übrigens auch in der Stadtbibliothek.

Info:Das 500 Seiten umfassende Buch mit der ISBN 978-3-426-22662-9 kostet 19,99 Euro, zwei Exemplare hat aber auch die Eilenburger Bibliothek, www.kulturunternehmung.de/bibliothek

Von Ilka Fischer