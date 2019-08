Eilenburg

Einkaufen gehen, Freunde besuchen, einen kleinen Ausflug unternehmen – in letzter Zeit überlegt Angelika Pethke zweimal, ob sie sich wirklich aus der Haustür wagt. Der Grund: ihr Elektro-Rollstuhl. Der hat ihr die vergangenen 15 Jahre gute Dienste geleistet. Nach einem Unfall im Januar aber hält der Akku nur noch wenige Stunden. Für Angelika Pethke bedeutet das, ständig überlegen und planen zu müssen: Wo will ich hin? Wie lange dauert das? Und kann ich den Rollstuhl irgendwo aufladen?

Rollstuhlfahrerin in Ladengeschäften abgewiesen

Letzteres ist ein größeres Problem als man annehmen möchte, wenn man bedenkt, dass die Eilenburgerin für die Weiterfahrt eigentlich nicht mehr als eine 220 Volt-Steckdose benötigt. Aber schon daran scheitert es oft. „In vielen Läden wird es mir nicht erlaubt“, sagt sie. Oft wüssten die Angestellten mit ihrer Anfrage nichts anzufangen und reagierten unsicher. Auch wegen möglicher Stromkosten, die von Batterietyp und Aufladedauer abhängig sind. Im schlimmsten Fall bleibe sie dann liegen, erzählt Angelika Pethke. Dann müsse sie sich – natürlich von ihrem eigenen Geld – ein Taxi rufen. Leisten könne sie sich das eigentlich nicht.

Barrierefreiheit in Eilenburg schwieriges Thema

Nun ist Barrierefreiheit in Eilenburg ohnehin kein einfaches Thema. Noch immer sind viel zu wenige Bürgersteige abgesenkt, auch viele Geschäfte sind nur über Stufen zu betreten. Ganz davon abgesehen, dass der Bahnhof für Menschen, die sich mit dem Rollstuhl fortbewegen, quasi nicht begehbar ist. Eine Sanierung der Gleise ist geplant – mittelfristig. Die Bahn will sich nicht auf ein Datum oder auch nur ein Jahr festlegen lassen. Angelika Pethke fährt nie Zug. Wie sollte sie auch die Treppen hochkommen? Für einen Großeinkauf bleibt ihr oft nur die Fahrt ins Paunsdorf Center.

Stadt will keine Lademöglichkeiten installieren

Mit ihrem Wunsch nach mehr Lademöglichkeiten hat sie sich bereits an die Stadt gewandt. Die hat die – zugegeben nicht alltägliche – Anfrage erst mal geprüft und sich nach den „objektiven Bedürfnissen von Elektro-Rollstuhlfahrern umgehört“, heißt es in einer Antwort an die LVZ. Im Ergebnis sieht die Stadt keinen allgemeinen Bedarf an öffentlichen Ladeplätzen in der Stadt – auch, weil funktionierende Rollstühle normalerweise dieser nicht bedürfen. Dazu käme der Umstand, dass die Elektro-Rollstühle nicht wie etwa Autos in relativ kurzer Zeit aufgeladen werden könnten. „Es würde einen hohen Zeitaufwand bedeuten, in dem der Nutzer an den Standort gebunden wäre“, so Heiko Leihe, Sprecher der Stadt. Es müsste also auch ein Wetterschutz installiert werden.

Technisch möglich sei dagegen die Nutzung der Ladestationen für E-Bikes an der Schwimmhalle Eilenburg. Er könne sich allerdings nicht vorstellen, dass jemand dort über Stunden ausharren könne und wolle. In Ausnahmefällen werde man aber keinem Elektro-Rollstuhlfahrer verwehren, in öffentlichen Gebäuden den Strom zu nutzen. Diese Zusage mag Angelika Pethke schon helfen – und wenn ihr Antrag von der Krankenkasse bewilligt wird, bekommt sie einen neuen Rollstuhl.

Von Hanna Gerwig