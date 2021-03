Battaune

Horst Müller aus der Sprottaer Straße in Battaune versteht die Welt nicht mehr. „Wieso müssen wir für den Gehwegbau bezahlen?“, fragt der Rentner. Wie seine 14 Straßennachbarn hat er wegen des corona-bedingten Versammlungsverbotes das betreffende Anliegerschreiben der Gemeinde nur schriftlich bekommen.

Ab Mai soll der Fußweg gebaut werden

Und darin informiert die Kommune, dass 140 Meter Gehweg voraussichtlich ab Mitte Mai mit Betonsteinen gepflastert, die beschädigten Bordsteine ausgetauscht und drei Grundstücksausfahrten ausgebaut werden sollen.

So weit so gut, doch dann heißt es: „Diese Baukosten sollen auf die Anlieger umgelegt werden.“ Wie viel in Euro und Cent auf jeden Einzelnen zukommen, lässt sich noch nicht sagen, da die Gemeinde bisher nur einen groben Schätzwert von 0,45 Euro/je Quadratmeter Nutzungsfläche angeben kann.

Grob überschlagen lässt sich das Ganze trotzdem. Denn im Haushaltsplan ist der Gehwegbau mit rund 50 000 Euro verankert. Da Doberschütz eine 80-prozentige Förderung erhält, legt die Gemeinde dann die verbleibenden rund 10 000 Euro entsprechend ihrer Straßenausbaubeitragssatzung um. Nach dieser müssen Grundstückseigentümer an Anliegerstraßen wie der Sprottaer Straße 75 Prozent der Kosten tragen. Macht in diesem Fall für die 15 Anlieger zusammen 75 Prozent von 10 000 Euro und damit 7500 Euro, die entsprechend der Grundstücksgrößen aufgeteilt werden. Die Nachbarn wollen das aber nicht zahlen und führen dafür zwei Haupt-Kritikpunkte an.

Kritikpunkt 1: Die Gemeinde hat Regressforderungen versäumt

Gerd Skowasch, der selbst auf dem Bau gearbeitet hat, stört vor allem, dass es die Gemeinde zum Beispiel nach dem Bau des Abwasserzweckverbandes 2017 versäumt hat, den Fußweg wieder so herrichten zu lassen, wie er war. „Dass wir jetzt dafür zur Kasse gebeten werden, sehen wir nicht ein.“

Bürgermeister Roland Märtz (CDU) will das so nicht stehen lassen und blickt sogar noch weiter zurück. „Battaune ist um das Jahr 2000 herum gastechnisch erschlossen worden. Die bereits zuvor gebrochenen Betonplatten sind damals in der Tat durch einen sandgeschotterten Weg ersetzt worden.“ Das wäre auch in dem Wissen passiert, dass sich die Gemeinde 1996 beim Zusammenschluss vertraglich verpflichtet hat, den Weg grundhaft auszubauen. „Und genau das“, so Roland Märtz, „können wir mit dem Erhalt der Fördermittel nun nach 25 Jahren endlich in Angriff nehmen.“

Kritikpunkt 2: „Wir sind ein Auslaufmodell“

Anwohner Gerd Barth formuliert seine Kritik mit einem anderen Fokus. Überall, so erklärt er, seien die Straßenausbaubeitragssatzungen gar nicht erst erlassen oder, wie zuletzt erst in der Nachbarkommune Eilenburg, jetzt zumindest abgeschafft worden. Er ärgert sich daher, dass „wir ein Auslaufmodell sind“.

Doberschütz hält an den Beiträgen fest

Dass Doberschütz als eine von ganz wenigen Kommunen in Sachsen an den Straßenausbaubeiträgen festhält, verteidigt Roland Märtz (CDU) erneut. Er verweist aber nur am Rande auf die schwierige Kassenlage und betont stattdessen: „Inzwischen haben die Anwohner von knapp 60 Straßen in Doberschütz gezahlt, zuletzt haben die in Mölbitz ihre Bescheide erhalten.“ Eine Abschaffung würde damit von der überwiegenden Mehrheit als ungerecht empfunden.

Der Doberschützer Gemeinderat teilt diese Meinung zumindest mehrheitlich. Er hatte sich erst im Februar 2020 auf Drängen der Gemeinderätin Mandy Zapf mit dieser Problematik beschäftigt, sich aber mit 7 zu 5 Stimmen für den Erhalt der Satzung bis zum geplanten Abschluss des grundhaften Ausbaus 2022/2023 in der Gesamtgemeinde ausgesprochen.

Straßeninstandsetzung schultert die Gemeinde allein

In Battaune wird jetzt übrigens nicht nur der Gehweg in der Sprottaer Straße gebaut, sondern auf Kosten der Gemeinde zugleich die Betonstraße instandgesetzt. Zudem kommt vor dem Gehwegbau noch eine neue Trinkwasserleitung in den Fußweg.

Battaune hat noch zwei weitere Baustellen

Ebenfalls im Mai 2021 soll zudem der rund 100 Meter lange Fußweg in der Wiesenstraße für 27500 Euro gebaut werden. Auch hier werden die fünf Anlieger teilweise beteiligt. Außerdem wird noch in diesem Jahr der Fußweg an der Battauner Hauptstraße erneuert. Da es sich hierbei aber nicht nur dem Namen nach um eine Hauptverkehrsstraße handelt, tragen die 15 Anlieger hier aber nur 25 Prozent der nach Abzug der Fördermittel verbleibenden Kosten.

Von Ilka Fischer