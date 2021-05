Bauabfälle bei Doberschütz illegal abgelagert – Landratsamt sucht Zeugen

Doberschütz

Das Umweltamt des Landkreises Nordsachsen bittet Zeugen um Mithilfe bei den Ermittlungen zu einer illegalen Müllentsorgung in Doberschütz. Die Gemeindeverwaltung hatte am 26. April an einer Feldeinfahrt zwischen Doberschütz und Mölbitz illegal abgelagerte Bauabfälle entdeckt und umgehend die Umweltinspektion des Landkreises informiert. Bei einer gemeinsamen Vorortkontrolle wurden mehrere Säcke mit Dämmungsresten, Putz und Styropor sichergestellt.

Solche Bauabfälle wurden illegal abgelagert. Quelle: Landratsamt Nordsachsen

Wer hat etwas bemerkt?

Da es an dieser Stelle häufig zu illegalen Ablagerungen kommt, wird nunmehr um Hinweise von Zeugen gebeten: Wer hat in der Zeit vom 24. bis 26. April an der Straße zwischen Doberschütz und Mölbitz etwas beobachtet, das auf diese Tat hindeutet? Wer hat möglicherweise in den umliegenden Orten gesehen, dass Putz von einem Haus entfernt wurde? Hinweise nimmt die Umweltinspektion des Landkreises Nordsachsen unter der Telefonnummer 03421/758-4131 entgegen.

Von LVZ