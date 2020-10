Bauarbeiten: Diese Straßen in Eilenburg sind gesperrt

Eilenburg

Autofahrer müssen sich in den nächsten Tagen und Wochen auf Umleitungen in Eilenburg einstellen.

Torgauer Straße und Dr.-Külz-Ring

Die wohl einschneidendste betrifft ab Montag die Torgauer Straße und den Dr.-Külz-Ring. Dort verlegt der Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen eine neue Versorgungsleitung. Vom 26. Oktober bis voraussichtlich Ende des Jahres ist die Torgauer Straße zwischen Kleine Mauerstraße /Dr.-Külz-Ring bis Einmündung Nordring voll gesperrt. Dicht ist auch der Dr.-Külz-Ring zwischen Steinstraße /Röberstraße bis Samuelisdamm. Die Umleitung erfolgt in Fahrtrichtung Ost ab Marktkreuzung über Rinckartstraße – links Dr.-Külz-Ring Wilhelm-Raabe-Straße – Franz-Mehring-Straße – zur Torgauer Straße. In Richtung Berg führt die Umleitung über den Nordring. Die Zufahrt von Nordring und Kleiner Mauerstraße sowie Dr.-Külz-Ring in Richtung Torgauer Straße ist gesperrt.

Bergstraße

Gesperrt ist von Montag bis Freitag die Bergstraße zwischen Mühlgrabenbrücke und Mühlstraße. Die Umleitung erfolgt von der Staatsstraße 4 kommend über B 107 Mittelweg – Fischerweg oder innerörtlich von Bergstraße über Weinbergstraße zum Fischerweg. Hier werden neue Stromleitungen verlegt.

Dorotheenstraße

Am 29. Oktober wird tagsüber die Dorotheenstraße zwischen Bernhardi- und Breitscheidstraße voll gesperrt. Grund sind Arbeiten mit einer Arbeitsbühne am Schulgebäude.

Schießstandweg

Noch bis 30. Oktober ist der Schießstandweg zwischen dem Feldlerchenweg und Neuerschließung Eigenheimstandort (Richtung B 87) wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt.

