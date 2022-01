Eilenburg

Im Stadtteil Eilenburg-Mitte gibt es in diesem Jahr vier interessante Bauprojekte. Die LVZ stellt sie vor.

Roter Hirsch bekommt Sommerlesesaal

Am Roten Hirsch wird unter anderen ein Sommerlesesaal eingerichtet. Im ersten Quartal wird dafür die Außenfläche für rund 90 000 Euro umgestaltet. In dem dann eingefriedeten Gelände, das zu den Öffnungszeiten des Roten Hirsches frei zugänglich bleibt, wird es Sitzmöglichkeiten für eine Schulklasse, aber beispielsweise auch Sinn- und Koordinationsspiele sowie einen Bücherschrank geben.

Bakterien helfen beim Schlammabbau

Stadtparkteich: Es wird auf jeden Fall besser, wenn auch vielleicht noch nicht perfekt. Im Februar wird zunächst ein Amphibienfahrzeug mit Rechen größere Dinge vom Grund aufsammeln. Sobald die Wassertemperatur auf dem Grund mindestes zwölf Grad Celsius beträgt, sollen dann Bakterien in Verbindung mit Sauerstoff den biologischen Schlammabbau übernehmen. Allerdings könnte es sein, dass es für die bis zu 1,5 Meter dicke Schlammschicht mehrere Anläufe braucht.

Tschanter-Oberschüler bekommen mehr Platz

Zum Schuljahresbeginn am 29. August 2022 hat der Nachwuchs in der Friedrich-Tschanter-Oberschule mehr Platz. Dann soll der vor zwei Jahren begonnene 5,1 Millionen Euro teure Anbau fertig sein. In dem Zweigeschosser haben dann acht Klassenzimmer und ein Fachkabinett Biologie für die Klassenstufen 5 und 6 Platz. Damit kann die Schule, in der heute rund 600 Schüler lernen, ohne Probleme vierzügig geführt werden.

Dr.-Külz-Ring wird zentrale Bushaltestelle mit Brunnen

Der Bereich rund um den Dr.-Külz-Ring wird in den kommenden zwölf Monaten von der Stadt für über 900 000 Euro zu einem modernen, barrierefreien und zentralen Bahnhof für Busse mit vier Bushaltestellen. Zusätzlich verlegen der Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen und die Stadtwerke hier und in angrenzenden Bereichen Wasser, Gas- und Stromleitungen. Bis zum Jahresende sollen dann auch noch im Mittelteil der Nymphenbrunnen gebaut und der Ostteil städtebaulich aufgewertet werden. Spätestens im Frühjahr 2023 sollte der Brunnen damit die Nymphensage sprudeln.

Von Ilka Fischer