Gostemitz/Wedelwitz

Einen stürmischen Freitagvormittag haben sich die Mitarbeitenden des Landschaftspflegeverbands Nordwestsachsen (LPV) für ihren Arbeitseinsatz ausgesucht: Der Wind pfeift eisig über die Felder und weht sogar die mit Steinen beschwerten Flyer des LPV davon. Heike Weidt und ihre Kolleginnen und Kollegen haben sich mit einem mobilen Stand an der „Kirschallee“ bei Gostemitz aufgebaut, um die Besucherinnen und Besucher in Empfang zu nehmen.

Zur Galerie Trotz des ungemütlichen Wetters waren am Freitag zahlreiche Baumpaten auf der Kirschallee zwischen Gostemitz und Jesewitz unterwegs, um ihre Obstbäume einzupflanzen.

Auch zwei Mitglieder des Pehritzscher Vereins „Terebinthia“ sind vor Ort und versorgen die Anwesenden mit heißem Tee. Der Grund des Zusammentreffens: Eine Crowdfunding-Spendenaktion zur Bepflanzung des Weges zwischen Gostemitz und Wedelwitz.

9084 Euro gespendet

Bis zuletzt hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LPV gebangt, am Ende hat es dann aber doch gereicht. 8100 Euro wollte der gemeinnützige Verein Anfang des Jahres mit Hilfe einer Spendenaktion zusammenbekommen, um den im Volksmund „Kirschallee“ genannten Feldweg mit neuen, jungen Obstbäumen zu bepflanzen. Die Krux an der Sache: Wäre bis zum Ende der Aktion am 29. Januar nicht die komplette Summe zusammengekommen, hätte der Verein gar nichts ausgezahlt bekommen. Letzten Endes lief aber doch alles glatt, und statt der angepeilten 8100 Euro kamen insgesamt sogar 9084 Euro zusammen.

100 neue Obstbäume für die Kirschallee

Am Freitag war es nun an der Zeit, den Plan in die Tat umzusetzen. „Üblicherweise pflanzt man Obstbäume schon im November, aber im März ist es auch noch okay“, erklärt Weidt, „man darf nur nicht zu lange warten, sonst wird der Boden zu trocken.“ Etwa 40 Baumpatinnen und -paten aus Gostemitz, Eilenburg und Umgebung hatten sich für Freitag und Samstag angemeldet, um ihre eigenen Bäume zu pflanzen. „Insgesamt pflanzen wir 100 Obstbäume ein“, sagt Weidt, „die Paten können sich für Apfel, Birne, Pflaume oder Kirsche entscheiden. Manche haben sogar für bis zu zehn Bäume die Patenschaft übernommen.“

Zu den frisch gebackenen Paten gehört auch Familie Hoffmann aus Weltewitz, die die Allee um zwei Kirschbäume bereichert. „Wir gehen hier oft spazieren und finden, das ist eine schöne Aktion“, sagt Carola Hoffmann. „Unsere Bäume können der Allee ein wenig Schatten spenden.“ Die Löcher für die Pflanzen wurden tags zuvor bereits von der Agrargenossenschaft Jesewitz gegraben, sodass die Paten ihre Bäume nur noch einbuddeln müssen. Unter den Wurzeln wird ein Schutzdraht gegen Wühlmäuse ausgelegt, und um den Stamm herum kommt ein Stammschutz aus Kunststoff, der den Baum zum Beispiel vor Fraßschäden durch Rehe bewahren soll.

Lesen Sie auch:

Baumpaten ernten eigene Früchte

„Später im Jahr planen wir eine ordentliche Übergabe der Bäume und das Angebot eines Seminars zum Baumschnitt für die Paten“, sagt Heike Weidt. Jeder Baum soll ein Schild mit einer Nummer und dem Namen des jeweiligen Baumpaten bekommen, außerdem sollen die Bäume in das Baumkataster der Gemeinde Jesewitz eingetragen werden. In den ersten Jahren nach der Pflanzung kümmert sich die Agrargenossenschaft Jesewitz um die Obstbäume, da zu Beginn unter anderem aufwendige Gießarbeiten anfallen. „Jeder Baum benötigt 50 Liter Wasser alle drei bis vier Wochen, damit die Feuchtigkeit von den Pflanzen komplett aufgenommen wird“, sagt Weidt.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach zwei Jahren sind die Baumpatinnen und -paten dann selbst für ihre Schützlinge verantwortlich. Sie kümmern sich sowohl um das Beschneiden der Äste als auch um die Ernte der Früchte, die sie selbst verwenden können. Je nach Obstsorte können in etwa drei Jahren die ersten eigenen Früchte vom Baum gepflückt werden. So habe jeder etwas von dem Arrangement, erklärt Weidt. „In der DDR war das eine weit verbreitete Handhabe, heutzutage hat die Baumpatenschaft durch das günstige Obst im Supermarkt allerdings an Bedeutung verloren. Wir wollen diese Tradition nun wieder aufleben lassen.“

Von Robin Knies