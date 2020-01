Baumpaten für Alleen rund um Eilenburg: Wie ist die Resonanz?

Eilenburg

Der Landschaftspflegeverband (LPV) Nordwestsachsen, der seinen Sitz in Eilenburg hat, suchte Ende vorigen Jahres für die zu Eilenburg gehörenden Dörfer Pressen, Behlitz und Weltewitz Paten für Obstbäume – und hat sie gefunden. Wie der LPV auf Anfrage mitteilte, hätten sich für die Kirschallee in Weltewitz 17 Familien gemeldet. Sie konnten sich Sorten aussuchen, die dort gepflanzt werden. Die Wahl sei auf Süß- und Sauerkirsche, Apfel, Birne und Pflaume gefallen. Dabei wurden auch individuelle Sortenvorschläge gemacht, auf die der LPV eingehen wird.

Bäume pflegen und ernten

In der Kirschallee ist für maximal 98 Bäume Platz, für 48 gibt es Patenschaften. Für 50 Obstgehölze könnten sich noch Familien melden. Als Baumpaten pflegen sie nicht nur die Gehölze, sondern können sie auch abernten und das Obst verwerten.

Auch für die Allee, die von Pressen zur S 4 führt, haben sich vier Familien gemeldet, die eine Baumpatenschaft übernehmen wollen. Laut LPV wollen sie sich jeweils um einen Baum kümmern. Auch hier sowie für die Allee zwischen Behlitz und S 4 werden noch Baumpaten gesucht.

Kooperation mit Agrarbetrieben

Der Verband will mit dem Projekt ein Stück weit die alten Obstbaumalleen in Eilenburg und Umgebung wieder mehr in das Gedächtnis der Bevölkerung rufen. Das Projekt setzt der LPV gemeinsam mit dem Landgut Zschettgau und der Agrargenossenschaft Jesewitz um. Die Agrarbetriebe pflanzen die Gehölze im Herbst, der Freistaat Sachsen fördert das Vorhaben über das Programm „Natürliches Erbe“ mit 74 Euro pro Baum.

Schnitt-Seminare geplant

Der LPV plant zudem Obstbaumschnitt-Seminare. Wie Birgit Rabe vom LPV mitteilte, werden diese im Januar oder Februar stattfinden. Ein Termin sei in der Stadt Eilenburg vorgesehen, der andere in Bad Düben. Hobby-Gärtner oder eben auch Baumpaten könnten sich auf dem Seminar Wissen aneignen, wie man Obstgehölzen den richtigen Pflegeschnitt verpasst.

Wer noch Obstbaumpate werden und damit jedes Jahr frisches, heimisches Obst auf dem Teller haben will, erhält weitere Infos unter Telefon 03423 7393002.

Von Nico Fliegner