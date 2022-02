Gallen

Schwere Technik baggert sich inzwischen nahe der Südstraße in Gallen in die Erde. Das Unternehmen Gallen Süd Grundbesitz GmbH, eine Tochter der Jesewitzer Baufirma MPN GmbH, hat hier die Erschließung von 22 Bauplätzen im Süden des Jesewitzer Ortsteils in Auftrag gegeben.

Erstes Projekt dieser Art

Matthias Pilarski, gemeinsam mit Heiko Mohr Geschäftsführer der in Jesewitz ansässigen MPN GmbH, freut sich, dass sie für dieses Projekt, bei dem sie erstmals selbst ein Gebiet von A bis Z entwickeln, mit den Tiefbauexperten von Kafril aus dem Lossatal einen langjährigen Partner haben. „Wir hatten schon viele gemeinsame Baustellen, bei denen Kafril den Tiefbau und unsere 2010 gegründete und inzwischen 25 Mitarbeiter starke Firma den Hochbau übernommen hatten.“

Erschließung soll im März abgeschlossen sein

„Wir sind daher optimistisch, wenn uns der Winter keinen Strich durch die Rechnung macht, klappt es mit der kompletten Erschließung im März – auch dank der tollen Zusammenarbeit mit Planer Bernd Knoblich und der Gemeinde“, so Heiko Mohr.

Dass das Ganze trotzdem nicht ohne Hindernisse lief, das weiß vor allem der Projektverantwortliche Danny Weißwange. „Wir sind hier mit einem Bebauungsplan von 1996 ins Rennen gegangen, um dann festzustellen, dass dieser nicht mehr allzu viel wert ist.“ Viele Spielregeln hätten sich seitdem geändert. Nur ein Beispiel: „Damals hat als Zufahrt ein Dorfweg gereicht, jetzt muss es ein Asphaltanschluss bestimmter Breite sein.“ Dass aus der damals geplanten grünen Wiese im Wohngebiet jetzt ein kleiner Spielplatz wird, sei aber ein Entgegenkommen der Bauherren an die Gemeinde.

Undankbarer Plan – schöner Wohnort

Danny Weißwange ist sich jedenfalls sicher, dass aus dem „undankbaren Plangebiet ein sehr schöner Wohnort ganz ohne Durchgangsverkehr wird“. Auch deshalb bleibt man bei der Firma MPN, die natürlich auch mit den enormen Preissteigerungen und Lieferengpässen auf dem Bausektor zu kämpfen hat, grundoptimistisch.

Grundstückspreise liegen bei um die 200 Euro

Das gilt auch, obwohl die Grundstücke erst für einen Preis ab 190 Euro je Quadratmeter angeboten werden können. Der Verkauf der Grundstücke, die die MPN GmbH natürlich auch gern mit dem persönlichen Traumhaus bebaut, die aber auch bauträgerfrei erworben werden können, erfolgt über einen Leipziger Makler. Das macht Sinn. Denn natürlich dürften die Baugrundstücke vor allem junge Familien locken, die in Leipzig schon lange keinen bezahlbaren Bauplatz mehr finden. Und von Gallen-Süd, so erklärt Heiko Mohr, selbst ein vor 20 Jahren zugezogener Leipziger, ist man vermutlich schneller auf dem Leipziger Marktplatz als vom Stadtteil Leipzig-Grünau. Denn die S 4, die die Strecke von Eilenburg nach Leipzig fährt, hält schließlich am Jesewitzer Bahnhof und damit gerade mal einen Kilometer vom neuen Zuhause entfernt.

Von Ilka Fischer