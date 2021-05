Eilenburg

Rainer Flöter öffnet die Schlafzimmertür. Links oben in der Ecke sind die Wände feucht, die Verfärbungen sind deutlich erkennbar. Neben dem Fenster schiebt er eine Holzplatte, die an der Wand lehnt und die er mit Küchenkrepp präpariert hat, zur Seite. Dann wird das ganze Ausmaß sichtbar: Die Wand ist mit schwarzem Schimmel übersät und ebenso feucht. Das Küchenkrepp soll helfen, die Feuchtigkeit aus der Wand zu ziehen. „Sie war über Monate nass“, erzählt der 76-Jährige, der mit seiner Frau Gerda (75) seit über 50 Jahren in der Wohnung in der Leipziger Straße in Eilenburg lebt. „Erst jetzt trocknet das alles allmählich.“

Risse im Mauerwerk

Das Ehepaar hat eine regelrechte Odyssee hinter sich. Denn die Wasserschäden existieren nicht erst seit Kurzem. Sie bestehen seit nunmehr einem Jahr. Am 22./23. Mai 2020 hat es einen „starken Westregen“ gegeben, wie der Eilenburger erzählt. Das Wasser lief unterhalb der Fenster ins Mauerwerk, das Risse aufwies, und dann im Innenbereich die Wände herunter. Betroffen waren Wohn- und Schlafzimmer, die auf der Westseite liegen und damit Angriffsfläche waren.

Das Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße in Eilenburg. Dort gibt es Wasserschäden. Quelle: Nico Fliegner

Vermutlich weist das Mauerwerk auch Hohlräume auf, sodass sich das Wasser dort gesammelt hat. Die Wände waren über Monate durchnässt. In der Zwischenzeit hatte sich Schimmel gebildet. Teilweise war die Luftraumfeuchtigkeit so hoch, dass die Fenster ständig angelaufen sind.

Die Nässe blieb, der Schimmel kam

Rainer Flöter hatte sich am 25. Mai 2020, drei Tage nach dem Auftreten der Schäden, erstmals an die Eilenburger Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft (EWV) als Vermieterin gewandt und den Wasserschaden gemeldet. Damals war er noch guter Hoffnung, die Schäden könnten schnell behoben werden. Doch das stellte sich als Irrtum heraus. Zwar schickte die EWV sofort ein Unternehmen, dass die Fugen abdichtete, doch das half am Ende nicht. Die Nässe blieb, der Schimmel kam. Und gegen den geht Rainer Flöter seither mit Schimmelentferner vor. Aber der Schimmel ist hartnäckig, selbst der vorige Sommer und die warmen Monate brachten keine wirkliche Entspannung. Die Flöters lebten weiter mit dem Wasserschaden.

„Meine Frau und ich konnten im Schlafzimmer nicht mehr schlafen. Sie übernachtete dann im Kinderzimmer, ich auf der Couch im Wohnzimmer“, erzählt der Eilenburger. Er weiß, dass Schimmelsporen ernsthafte Erkrankungen hervorrufen können. Dabei geht es seiner Frau Gerda, die pflegebedürftig ist, schon seit längerer Zeit nicht gut. Sie musste im vorigen Jahr, just als der Wasserschaden auftrat, ins Krankenhaus und zwei Operationen über sich ergehen lassen. Die 75-Jährige hat oftmals Luftnot, ist dann auf ein Beatmungsspray angewiesen. Und selbst Rainer Flöter, der sportlich agil ist und, wie er sagt, „immer positiv denkt“, merkt zunehmend, wie ihm die ganze Situation zusetzt. „Das zieht dermaßen an den Nerven, ich bin am Ende meiner Kräfte“, erzählt der Rentner. Seit Kurzem klagt er auch über Reizhusten. Er hofft, dass der nur eine vorübergehende Erscheinung ist und nicht der Schimmel dafür ursächlich ist.

Im November haben sich die Flöters dann schweren Herzens entschieden, aus der Wohnung auszuziehen, weil die Schäden über all die Monate nicht behoben werden konnten. „Das fällt uns schwer, hier sind unsere Kinder groß geworden“, sagt Gerda Flöter. Wegen ihrer Pflegebedürftigkeit hatte das Paar zwischenzeitlich einen Antrag auf Bezuschussung des Badumbaus für die neue Wohnung gestellt, die sich glücklicherweise im selben Haus befindet. Die EWV konnte aber wiederum nach eigenen Angaben erst mit der neuen Wohnung loslegen, als das Schreiben der Krankenkasse vorlag. Und auch das dauerte eine ganze Weile.

Neue Wohnung wird fertig

Inzwischen zeichnet sich aber Entspannung ab: Die EWV richtet die neue Wohnung her und ist schon sehr weit. Die Küche steht, dieser Tage waren die Maler und Tischler zugange. Der Elektriker muss allerdings nochmal ran, weil die Einfassungen für die Steckdosen fehlen.

EWV-Chefin Birgit Bendix-Bade bedauert, dass es nicht schneller geht, aber die Handwerksfirmen hätten überall gut zu tun, es sei schwierig, die Firmen schnell zu bekommen. Die Schäden in der alten Wohnung hätte die EWV auch behoben, doch letztlich hätten sich die Flöters entschieden, in eine neue Wohnung zu ziehen, so Bendix-Bade. „Wenn etwas nicht so gelaufen ist, dann entschuldige ich mich dafür.“ Die neue Wohnung hat wiederum auch einen großen Vorteil: Sie ist saniert und liegt in der dritten statt obersten Etage. Am 4. Juni soll der Umzug losgehen, Kumpels von Rainer Flöter helfen dabei. Die EWV räumte der Familie auch zwei Monate Zeit ein, um alles in Ruhe zum Abschluss bringen zu können.

