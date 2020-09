Baustart für Bürgerhaus in Gotha Ende September

Gotha

Für das neue Dorfgemeinschaftshaus in Gotha will die Gemeinde Jesewitz im September die Bauaufträge vergeben. Dabei geht es unter anderem um Abbrucharbeiten, den Rohbau, Zimmer- und Holzarbeiten, das Dach, Trockenbau, Putz, Fliesen- und Malerarbeiten und vieles mehr. Insgesamt werden 14 Lose vergeben, informierte die Kommune. Die entsprechenden Beschlüsse sollen am 3. September im Gemeinderat gefasst werden.

Dachstuhl marode

Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) rechnet mit einem Beginn der Arbeiten frühestens Ende September, wenn nicht sogar erst im Oktober. Inzwischen hat sich auch an der ursprünglichen Planung etwas geändert. Die Gemeinde hatte ein Holzgutachten in Auftrag gegeben, das nunmehr besagt, dass der Dachstuhl des alten Gebäudes nicht mehr zu retten ist. Demnach werden lediglich die Mauerseite zur Straße und die Giebelseite der Doppelhaushälfte stehen bleiben, der Rest kommt weg und wird neu errichtet.

Anzeige

Die Gemeinde Jesewitz erhält für die Sanierung rund 320 000 Euro Fördermittel aus dem Programm „Vitale Dorfkerne“ des Freistaates Sachsen. Das sind etwa 75 Prozent der Gesamtkosten. Der Rest sind Eigenmittel der Kommune.

Weitere LVZ+ Artikel

Treff für Bürger und Vereine

Die Gemeinde Jesewitz hatte das Grundstück mit Gebäude am Teich im Ortsteil Gotha im vorigen Jahr für 7100 Euro ersteigert und danach entkernt. Bei dem Objekt handelt es sich um eines der ersten Häuser, das im Dorf gebaut wurde und zuletzt einer Erbengemeinschaft gehörte. Daraus ein Bürgerhaus zu machen, fand große Zustimmung in Gotha. Jedes Dorf in der Gemeinde verfügt bereits über ein Gemeinschaftshaus, Gotha bislang nicht. Es kann von Senioren, Vereinen und dem Ortschaftsrat genutzt werden. Bürgermeister Tauchnitz rechnet mit einer Fertigstellung des Gebäudes im Frühjahr.

Der Jesewitzer Gemeinderat tagt am Donnerstag, dem 3. September, ab 19 Uhr in der Aula der Grundschule. In weiteren Tagesordnungspunkten geht es um die Wahl des Friedensrichters und seines Stellvertreters, den Bau von Einfamilienhäusern und Garagen sowie Grundstücksverkäufe. Die Sitzung ist öffentlich.

Von Nico Fliegner