Baustart für neues Pub in Eilenburg

Eilenburg

Nächsten Mittwoch rollen die Bagger. Im Gewerbegebiet Am alten Celluloidwerk in Eilenburg, genauer gesagt auf der Fläche zwischen dem Discounter Lidl und dem Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen, entsteht ein Pub mit Spielothek.

Keine Zukunft in Puschkinstraße

Bauherr ist Torsten Prechel, Inhaber des Pubs Joker 66 mit Spielothek in der Puschkinstraße. Prechel hat dort keine Zukunft mehr, denn Spielotheken müssen per Gesetz einen Mindestabstand von 250 Metern Luftlinie zu Schulen haben. In diesem Radius befindet sich das Rinckart-Gymnasium.

Pub, Spielothek und Hotel

„Ich will das, was ich in Eilenburg Ost habe, im Gewerbegebiet neu entstehen lassen“, sagte Prechel. Auf dem 3250 Quadratmeter großen Grundstück entsteht ein Pub mit Freisitz, Werkstatt und Küche mit gehobener Gastronomie, dazu eine Spielothek. In den nächsten zwei Jahren soll auch ein Hotel oder eine Pension mit bis 15 Zimmern dazukommen. Der Unternehmer will einen sechsstelligen Betrag investieren.

Von Nico Fliegner