Baustelle Puschkinstraße dauert länger als geplant

Eilenburg

Die Arbeiten an der Trinkwasserleitung in der Puschkinstraße dauern länger als gedacht. „Wir haben hier einen Leitungsbestand vorgefunden, der mit unseren Plänen nicht übereinstimmt.“ Aufgrund dessen hätten rund 100 Meter Leitungen mehr verlegt werden müssen. „Wegen der sehr dicht liegenden Leitungen waren in dem ersten Bauabschnitt zwischen Ziegelstraße und Uferstraße zudem ungeplant viele Handschachtungen erforderlich“, erklärt dazu Uwe Wiesner, Projektleiter beim Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen. Das habe bei dem 360 000-Euro-Projekt eben nicht nur zu Mehrkosten von rund 80 000 Euro geführt, sondern auch zu Verzögerungen. „Wir gehen nun aber davon aus“, so Uwe Wiesner, „dass bis Ende dieser Woche dann auch der Straßenbau im ersten Bauabschnitt fertig ist.“ Die Puschkinstraße kann damit im vorderen Bereich wieder für den Verkehr frei gegeben werden.

Anschließend zieht Baustelle weiter

Anschließend beginnen dann aber die Bauarbeiten zwischen Uferstraße und Windmühlenstraße. Dabei kommt, anders als im vorderen Bereich der Puschkinstraße, eine grabenlose Technologie zum Einsatz. Dennoch wird es auch hier eine vorübergehende Sperrung von Teilen der Puschkinstraße bis voraussichtlich 18. Oktober für Kraftfahrzeuge geben. Fußgänger und Radfahrer können aber passieren.

Zuletzt wird dann im November und bis in den Dezember hinein die Trinkwasserleitung zwischen Windmühlenstraße und Gabelweg ausgewechselt.

Von Ilka Fischer