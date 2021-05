Baustoffpreise explodieren: Das sagen Händler und Handwerker in Nordsachsen

Nordsachsen

Dachdecker Jörg Gehrmann aus Rackwitz rollt mit den Augen und legt die Stirn in Falten bei der Frage nach Holz, Preisen und Lieferzeiten. „Und plötzlich war alles anders mit den Preisen für Holz. Ein Meter Dachlatte kostet nun nicht mehr 90 Cent, sondern 1,80 Euro, wenn man überhaupt noch welche bekommt. Es gibt noch Holz, aber das ist knapp“, erzählt er.

Doch es ist nicht nur das Holz. Auch andere Baumaterialien wie Stahl oder Dämmstoffe sind knapp und damit von exorbitanten Preissteigerungen betroffen. Die explodierenden Materialkosten sorgen bei Handwerkern wie Gehrmann, Baustoffhändlern und Baufirmen in Nordsachsen für große Probleme.

Für Dachlatten muss Dachdecker Jörg Gehrmann aus Rackwitz inzwischen das Doppelte bezahlen. Quelle: Frank Pfütze

Materialknappheit & extreme Lieferzeiten

„Die Preissteigerungen sind schon extrem“, sagt Frank Moy. In dieser Form habe er das noch nie erlebt. Der Marktleiter des Baustoffhandels RHG Baustoffe in Delitzsch beklagt zudem extreme Lieferzeiten. Statt wie normalerweise eine Woche müssten sie nun auf Baustoffe acht Wochen oder sogar noch länger warten.

Ganz ähnlich stellt sich die Situation beim Baustoffhandel Bauprofi Bad Düben dar. „Es ist schwierig, überhaupt noch Materialien zu bekommen“, berichtet Marktleiter Ronny Knappe. Vor allem beim Holz sei es extrem, aber auch andere Rohmaterialien hätten sich stark verteuert. „Man schaut da inzwischen auch gar nicht mehr so sehr auf den Preis. Hauptsache, es gibt überhaupt noch etwas zu kaufen!“ Als Beispiel nennt Knappe ein Sägewerk, bei dem man Holz einkaufe. „Normalerweise machen die 75 Festmeter Holz pro Tag, jetzt sind es nur noch zehn.“ Man selbst müsse inzwischen nahezu täglich die eigenen Verkaufspreise anpassen.

Kunden müssen am Ende teure Preise zahlen

Wie irrsinnig die Preise für Holz momentan sind, weiß Hans-Günter Franke, Einkäufer bei Landbau Eilenburg. Er bewertet die Materialsituation als ernst. Mit der Holzbeschaffung sei es ganz schwierig. „Wenn wir Holz bekommen, dann mit Preissteigerungen bis 300 Prozent im Vergleich zum Jahresanfang, je nach Tagespreis. Abflussrohre sind auch knapp und teuer sowieso. Wenn wir was bekommen, müssen wir die teuren Preise bezahlen und dann auf unsere Kunden umlegen. Viele Kunden sind dementsprechend unzufrieden. Viele sind aber auch froh, dass sie noch was bekommen. Keine Ahnung, wie lange das noch dauert, hoffentlich ist es bald vorbei“, so der Einkäufer.

Auch Zement ist bei Hans-Günter Franke vom Baustoffhandel Landbau Eilenburg so gut wie ausverkauft. Quelle: Wolfgang Sens

USA & China kaufen den Markt leer

Die Suche nach den Gründen für die Preisexplosion ist vielfältig. „Vielleicht hat irgendwo ein Werk zugemacht, das Ausgangsrohstoffe produziert oder der Großteil des Materials wird von anderen Nationen wie China oder den USA aufgekauft“, schätzt Moy vom Delitzscher RHG Baustoffhandel. Dem stimmt Dachdecker Gehrmann zu. Die Amerikaner und Chinesen hätten alles aufgekauft. Sein Zwei-Mann-Betrieb leide dennoch nicht sonderlich unter der plötzlichen Mangelwirtschaft. „Bei uns geht es noch. Wir haben kleinere Aufträge, da gibt es immer eine Einigung mit den Bauherren. Es ist alles etwas teurer und dauert mitunter etwas länger. Das ist nun einmal so. Ich rechne nicht damit, dass sich in diesem Jahr etwas daran ändert.“

Probleme für Häuslebauer

Schwierig ist die Lage derweil auch für Baufirmen. Kunden, die mit dem Wunsch nach einem Eigenheim auf ihn zukommen, könne er zur Zeit kein vernünftiges Preisangebot machen, sagt Frank Heller vom gleichnamigen Bauunternehmen aus Eilenburg. Die Preise seien einfach nicht kalkulierbar. „Wenn ich Materialien bestelle, beträgt die Gültigkeit der Preise momentan gerade mal eine Woche – und selbst das kann nicht garantiert werden.“ Es sei „sehr hart“. Jährliche Teuerungsraten bis zu fünf Prozent seien normal. Inzwischen spreche man aber von 30 oder teilweise auch über 100 Prozent.

Trotz dieser exorbitant gestiegenen Preise merkt Heller keinen Rückgang an Interessenten. Das Problem sei vielmehr das fehlende Material. „Wenn die Lager leer sind und Rohre oder Dämmstoff fehlen, kann die Baustelle nicht fertig gestellt werden.“ Momentan bliebe seiner Firma daher nur übrig, mit den Kunden zu sprechen und um Verständnis zu werben.

Von Simon Ecker und Frank Pfütze