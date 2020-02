Arbeiten am Dach - Baustopp an der Kirche in Wöllnau beendet

Der bange Blick zu jedem Wölkchen am Himmel gehört demnächst in Wöllnau der Vergangenheit an. Seit November hat man hier auf den Dachdecker gewartet – nächste Woche soll er nun kommen. Auch jetzt wird schon gearbeitet. Und es gibt eine weitere positive Entwicklung.