Die Stadt Eilenburg investiert Millionen Euro für den Nachwuchs. Beim Hortumbau auf dem Berg stehen die Bauleute in den Startlöchern. In zwei Kitas wird saniert. Hier gibt es Details und Termine zu den einzelnen Vorhaben.

Baustellenkontrolle: In der Kita Bummi-Kneipp in Eilenburg Ost im Bummiweg baut die Firma Trockenbau Pollok Bau aus Delitzsch in insgesamt sechs Gruppenräumen neue Decken ein. Einige Kinder dürfen hier bei den Arbeiten zuschauen. Quelle: Wolfgang Sens