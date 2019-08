Eilenburg

Hubert Aiwanger, Bundesvorsitzender der Freien Wähler, weiß, wie es geht. Er ist schließlich seit November stellvertretender Ministerpräsident von Bayern. Und in die Regierung möchten die Freien Wähler Sachsens am 1. September möglichst auch. Auf Einladung von Cathleen Martin, Spitzenkandidatin der Freien Wähler in Sachsen, weilt der frühere Landwirt derzeit zur Wahlkampf-Unterstützung in Sachsen. Im Landgut Zschettgau hatte er am Dienstag ein Heimspiel.

In der Landwirtschaft einiges umkrempeln

Den Heuwender aus den 1950er-Jahren, der hier im Hof als Deko steht und unter anderem bei den Verpächtertagen zum Einsatz kommt, erkannte er sofort. Doch die Freien Wähler wollen natürlich nicht nur Heu wenden, sondern vor allem in der Landwirtschaft einige Regularien umkrempeln.

Kampf mit Verordnungen und Messstellen

Stefan Dietrich, Geschäftsführer des Unternehmens mit zehn Mitstreitern, sprach da unter anderem die Düngeverordnung samt Nitratrichtlinie an. „Damit dürfen wir“, so Stefan Dietrich, „ab 2020 Gärreste nur noch im Frühjahr, zu Beginn der Wachstumsphase, ausbringen.“ Der Nährstoffbedarf der Pflanzen im Herbst dürfe nicht mehr berücksichtigt werden. Damit sinkt die Wirtschaftlichkeit der Biogasanlage. Verstehen könne er das nicht, denn als Grund wird die zu hohe Nitratbelastung aufgeführt. „Doch der Nitratgehalt wird bei Zschettgau gar nicht von Amts wegen gemessen.“ Die maßgeblichen Messstellen seien grundwasserseitig gar nicht mit Zschettgau verbunden. Dazu zählt beispielsweise die an der ehemaligen Mülldeponie in Krostitz, wo die Werte mit Zschettgau nicht vergleichbar sind. Hubert Aiwanger ist diese Problematik nicht neu, er ermunterte dazu, vielleicht auch über den Bauernverband Druck zu machen, dass aussagekräftige Messstellen eingerichtet werden. Bisher steht erst 2027 eine Aktualisierung der Nitragebiete an.

Dürrejahr wirkt nach

Doch die Zschettgauer, die rund 900 Hektar bewirtschaften, 130 bis 140 Sauen halten und im Schweinemaststall zwischen 600 und 800 Tiere stehen haben, kämpfen natürlich auch mit den Auswirkungen des Dürresommers 2018. Die normalen Ergebnisse bei Weizen, Rüben, Mais und Co., für die sie vom bayrischen Landwirt ein anerkennendes Nicken bekamen, halbierten sich. „Erstmals“, so der Seniorchef Reiner Dietrich, „hatten wir 2018 Mühe, die Pachten vollständig und termingerecht zu zahlen.“ Denn die im Dezember ausgezahlte 100 000-Euro-Dürrehilfe hätte zwar geholfen, doch die Mindereinnahme von 500 000 Euro (gegenüber dem Durchschnittswert der fünf Jahre zuvor) deckt sie bei Weitem nicht. Womit für die Freien Wähler einmal mehr fest steht: Es gibt mehr als Heu zu wenden.

Von Ilka Fischer