Behlitz: Teich soll endlich saniert werden – aber wie?

Die Planung für die Teichsanierung in Behlitz macht Fortschritte. Schon seit Jahren ist eine Sanierung des kleinen Gewässers fällig. Wie das erfolgen könnte, war Thema, als der Ortschaftsrat Kospa-Pressen Dienstagabend beraten hat. Zuletzt ist der Schlamm untersucht worden, der sich im Teich befindet. Das Bestimmen der Schlammart ist laut Ortsvorsteherin Roswitha Feustel Voraussetzung dafür, die Kosten für die Entschlammung zu berechnen. Michael Mönicke, in der Stadtverwaltung Eilenburg zuständig für Gewässer zweiter Ordnung, weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Teichschlamm besonders deponiert oder verbrannt werden muss, was natürlich die Kosten beeinflusse.

Schlamm soll möglichst vor Ort belassen werden

Allerdings kann es auch sein, dass es gar nicht so weit kommt. Der Teichschlamm soll nämlich möglichst vor Ort belassen und auch eingesetzt werden. Laut der Ortsvorsteherin sind zu diesem Thema bereits Vorschläge gemacht worden. So könne der Schlamm möglicherweise bei der geplanten Verkleinerung des Teichs eingesetzt werden, etwa könne eine Mauer entstehen. Im Großen und Ganzen sei aber noch offen, was mit dem Teichschlamm geschieht.

Nächster Schritt: Genehmigung einholen

Laut Mönicke habe das für die Planung des Sanierungsvorhabens zuständige Ingenieurbüro Böhme eine Genehmigungsplanung für diese Woche zugesichert. Diese müsse anschließend bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Nordsachsen eingereicht werden. Da es sich beim Behlitzer Teich um ein Gewässer zweiter Ordnung handelt, ist für jedwede Maßnahme eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich.

Teich wird vollständig neu gestaltet

Neben der Entschlammung gibt es am Behlitzer Teich noch weitere Baustellen, so muss laut Mönicke im Prinzip das gesamte Gewässer neu gestaltet werden. Zum einen sei die Uferbefestigung höchst marode, was eine neue Profilierung nötig mache. Das bedeutet im Grunde, dass der Teich in eine neue Form gebracht wird. Zu diesem Zweck wird die Teichumrandung zurückgebaut und es wird eine natürliche Böschung hergestellt.

In Zukunft soll das Gewässer zudem in einen tieferen Teil, der dauerhaft Wasser hält, und einen nicht so tiefen Teil gegliedert werden. Im Zuge dessen soll auch die momentane Verbindung zum Grundwasser versiegelt werden, da der aktuell niedrige Grundwasserstand negative Auswirkungen auf das Teichvolumen habe.

Auch andere Gewässer in Schwierigkeiten

„Richtig ist, dass das nicht vernachlässigt werden darf. Richtig ist aber auch, dass wir viele Teiche haben.“ Mit dieser Aussage machte Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) darauf aufmerksam, dass es auch Schwierigkeiten mit anderen Gewässern in der Region gibt.

So ist der Teich in Pressen vollkommen zugewachsen. Schlamm müsse in diesem Fall nicht entnommen werden, aber das Schilf müsse entfernt werden. Das Groitzscher Becken dagegen hat auf jeden Fall ein Problem mit Schlamm. Das Gewässer ist trocken gefallen, die Fische sind verendet.

