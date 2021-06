Behlitzer Teich: Harte Auflagen für die Sanierung

Behlitz

Die grundlegende Entschlammung und Ufergestaltung des Behlitzer Teiches soll nach derzeitigem Stand nun im Oktober beginnen. Darüber informierte Bauamtsleiter Philipp Zakrzewski bei der nach Monaten ersten öffentlichen Ortschaftsratssitzung am Dienstagabend im Zschettgauer Begegnungszentrum.

Im Sommer wird der Zuschlag erteilt

Konkret würden derzeit von einem Ingenieurbüro gerade die Ausschreibungsunterlagen erarbeitet, im Sommer soll der Zuschlag erteilt werden. Die wasserrechtliche Genehmigung, die allgemeinhin die größte Hürde darstellt, liege vor. Trittsteine und eine Bank ganz nah am Wasser seien aber nicht genehmigt worden.

Zwei harte Auflagen

Die stellvertretende Ortschaftsratsvorsitzende Silke Krostitz verwies darauf, dass die Sanierung des im Prinzip nur noch als Schilffläche wahrnehmbaren Teiches nur unter zwei Bedingungen genehmigt worden sei. Dabei handele es sich zum einen darum, dass zumindest ein Drittel des Schilfes bleiben muss und zum zweiten, dass das Teichvolumen nicht kleiner werden darf.

Da aber gleichzeitig die mit Betonelementen abgesicherten steilen Ufer naturnah abgeflacht werden sollen, braucht der Teich, der nur etwa 250 Quadratmeter misst, damit nun etwas mehr Fläche.

Teich soll Richtung Straße „wachsen“

Die daraufhin entwickelte Idee sieht vor, dass der Teich in Richtung Straße „wachsen“ wird, was allerdings auch bedeutet, dass damit die dort stehende alte Kiefer weichen muss. Der Teich wird zugleich in diesem Bereich vertieft und abgedichtet. Damit, so Philipp Zakrzewski, gebe es hier eine dauerhafte Wasserfläche, auch wenn der Wasserstand in Abhängigkeit vom Grundwasserspiegel schwanken werde.

Die Menschen wurden nicht bedacht

Ortschaftsrat Markus Vogler bedauerte, dass die Kiefer, die die Behlitzer traditionell zu Weihnachten schmücken würden, weichen müsse. „Da hat man nur den Teich gesehen, aber nicht, dass sich dort auch Menschen treffen.“

Die Behlitzer hatten erst vor wenigen Monaten einen neuen Carport-Unterstand auf der nun nicht betroffenen Uferseite aufgestellt. Da diese Fläche sehr klein ist, wurde bisher aber auch die Fläche auf der Straßenseite als Treffpunkt genutzt.

Kosten belaufen sich auf weit über 50 000 Euro

Die Teichsanierung, in die deutlich mehr als 50 000 Euro fließen, soll mit Mitteln aus dem sächsischen Ideenwettbewerb simul+ finanziert werden. Der Stadt Eilenburg stehen aus diesem Programm insgesamt rund 200 000 Euro für mehrere Projekte in den Ortsteilen zur Verfügung. Davon profitiert hat bisher vor allem Wedelwitz, wo Trafoturm und Spielplatz umfassend saniert wurden.

Von Ilka Fischer