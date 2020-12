Naundorf

In der Backstube der Landbäckerei Treppte in Naundorf duftet es nach Stollen. Bäckermeister René Treppte öffnet eine große Tüte mit Puderzucker, schüttet einen Teil davon in ein Mehlsieb und beginnt, die in Reih und Glied auf einem Holzschieber drapierten Stollen, die gerade frisch aus dem Ofen kamen, zu bestäuben. Jetzt sieht das weihnachtliche Gebäck aus, als würde es mit Schnee bedeckt sein. Dann werden die Stollen verpackt, erhalten einen Aufkleber und sind fertig für den Verkauf.

Jeden Tag 100 Stollen aus der Bäckerei

Blick auf die Landbäckerei Treppte in Naundorf. Die gibt es seit 1999 in dem zur Gemeinde Zschepplin gehörenden Dorf. Quelle: Nico Fliegner

In der Landbäckerei des 46-Jährigen herrscht in der Vorweihnachtszeit Hochbetrieb. Die Weihnachtsbäckerei ist in vollem Gang – und hat bereits Anfang Oktober begonnen. Jeden Tag werden rund 100 Stollen gebacken, am Ende der Saison werden es um die 2000 Stück sein. Die Nachfrage ist groß. „Wir hatten schon Kunden, die bestellen gleich mal 70 Stollen für ihre Belegschaft. Die Betriebe können wegen Corona keine Weihnachtsfeiern machen, also suchen sie nach Geschenken für ihre Mitarbeiter“, erzählt Treppte, der die Landbäckerei 1999 eröffnete und zwölf Leute beschäftigt.

Stollenwettbewerb gewonnen

Bäckermeister René Treppte (46) zeigt stolz die Urkunde von der Teilnahme am ersten Görlitzer Stollenwettbewerb 2012. Diesen hat die Landbäckerei Treppte gewonnen. Quelle: Nico Fliegner

Bei den Butterrosinenstollen aus der Landbäckerei handelt es sich um eine echte Spezialität. Das Rezept hat René Treppte selber entwickelt. Wichtigste Zutaten: viel gute Butter und Rosinen. Das kommt an – nicht nur bei den Kunden. Stolz zeigt der Bäckermeister eine Urkunde von der Teilnahme am ersten Görlitzer Stollenwettbewerb 2012. Diesen hatte er gewonnen. Geschmacklich und von der Qualität habe sein Christstollen überzeugt, so das Urteil.

30 Weihnachtsprodukte

Es dauert an diesem Tag nicht lange und der nächste Holzschieber mit frisch gebackenen Stollen kommt aus dem Ofen, muss bestäubt und verpackt werden. Das übernimmt Ehefrau Manuela (43). Mitarbeiterin Simone Meißner (48), die hauptsächlich im Verkauf arbeitet, geht ihr zur Hand. Sie ist von Anfang an dabei. „Ich habe schon alles gemacht, bin ein Allrounder“, erzählt sie.

Die Stimmung in der Landbäckerei ist gut, auch wenn die Vorweihnachtszeit für das gesamte Team besonders stressig ist. Denn der Butterrosinenstollen ist nicht das einzige Weihnachtsgebäck. Das Sortiment umfasst rund 30 verschiedene Weihnachtsprodukte.

Plätzchen-Vielfalt

Bäcker Mathias Treppte (37) zieht ein Blech mit Weihnachtsplätzchen aus dem Ofen. Quelle: Nico Flegner

„Besonders beliebt sind unsere Nougat- und Marmelandenplätzchen“, erzählt der Bäckermeister. Auch die Kokosmakronen, Vanillekipferl und die Butterplätzchen, die Trepptes Bruder Mathias (37) gerade aus dem Ofen holt, kommen gut an.

Marmeladensternchen Quelle: Nico Fliegner

Verkauft werden sie im Geschäft in Naundorf, aber auch in den Filialen am Eilenburger Krankenhaus, in Delitzsch und im Verkaufswagen, der über die Dörfer zieht. Die Landbäckerei steht gut da. Zuletzt hat René Treppte rund 150 000 Euro in moderne Technik investiert. So geht das Brötchenbacken seit einiger Zeit leichter, denn eine Maschine übernimmt das Formen. Immerhin verlassen bis zu 6000 Brötchen am Tag die Bäckerei. Und auch bei der Zubereitung von anderen Backwaren hilft eine moderne Maschine, die mit Rezepten programmiert ist und die richtigen Zutaten in der erforderlichen Menge mischt.

Pläne für 2021

René Treppte würde gern ausbilden, aber findet keine Lehrlinge, dabei sei die körperliche Arbeit nicht mehr so schwer wie noch vor Jahren. Doch nachts arbeiten? Das scheinen viele nicht zu mögen, er hingegen doch sehr. „Es ist herrlich, wenn alles um einen herum noch ruhig ist“, erzählt er.

Neue Pläne für 2021 hat er außerdem: Dann wird er eine weitere Filiale eröffnen – und zwar am 1. Februar in Doberschütz in dem Container direkt am Gemeindeamt, wo derzeit noch Bäcker Willingshofer aus Krostitz drin ist.

