Bei Laußig kollidiert Auto mit einem Hirsch

Laußig/Eilenburg

Mit einem kapitalen Hirsch ist ein Pkw am Sonntagmorgen kollidiert. Das geschah laut Polizei gegen 9.30 auf der S 11 in Richtung Laußig kurz hinter dem Abzweig zum Ausflugslokal Heideschänke. Bei dem Zusammenprall wurde die Beifahrerin leicht verletzt, die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Das Tier verendete.

In Eilenburg Nummernschilder entwendet

Eine Straftat registrierte die Polizei in Eilenburg. Dort waren in der Nacht zum Sonntag die vorderen Nummernschilder von zwei Pkw gestohlen worden, die in der Straße Am Anger parkten.

Von ie