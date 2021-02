Am Sonntag ist Valentinstag. Und was könnte da passender sein, als eine Liebesgeschichte zu erzählen, die ausgerechnet in der „düsteren“ Corona-Zeit ihr Happy End fand. Denn im Dezember, noch ganz knapp vor dem zweiten Lockdown, gaben sich die beiden Nordsachsen Alexander Nitsche (71) und Barbara Mark (72) nach 20 Jahren Beziehung endlich das Ja-Wort.