Bekommt Eilenburg ein weiteres Hotel?

Eilenburg

Sucht man auf einschlägigen Reiseportalen im Internet nach einem Hotel in Eilenburg, wird das Rialto mit 15 Gästebetten und dem italienischen Restaurant in der Torgauer Straße als einziges Hotelangebot angezeigt. 18 Hotels gibt es in ganz Nordsachsen – das Rialto zählt dabei nicht mal in die offizielle Statistik des Freistaates Sachsen rein. Dort werden nur Hotels mit mindestens 25 Gästezimmern aufgeführt. Übernachten kann man in Eilenburg lediglich noch in vier Pensionen. Hinzu kommen Ferienwohnungen, wovon sich die meisten aber im Eilenburger Umland befinden. Das Angebot gilt als überschaubar.

Stadt will Hotelanalyse beauftragen

Nunmehr will die Stadtverwaltung herausfinden, ob sich eine kommunale Fläche hinter dem Bürgerhaus für den Betrieb eines weiteren Hotels eignet. Der Stadtausschuss will dazu am Montagabend einen Beschluss fassen, wonach ein Hotelentwicklungsplan erstellt werden soll. Kostenpunkt: 10 115 Euro. Das Geld dafür ist vorhanden. Es stammt aus dem Topf für die Stadtfestausgaben. Schließlich wurde in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie kein Stadtfest gefeiert.

Investorenpläne

Dass die Stadtverwaltung ausgerechnet jetzt einen Hotelentwicklungsplan erstellen lassen will, ist wiederum auf einen konkreten Anlass zurückzuführen, der allerdings schon zwei Jahre zurückliegt. 2019 lag der Kommune eine Ansiedlungsanfrage für ein Inklusionshotel vor, das als Tagungshotel konzipiert worden war. Der Projektbetreiber konnte dazumal „eine positive Markterhebung“ vorweisen. Und es gab mit der kommunalen Fläche hinterm Bürgerhaus einen Standort. Doch die Pläne wurden in der Zeit der Corona-Pandemie wieder zu den Akten gelegt. Laut Stadtverwaltung habe der Investor gegenwärtig kein weiteres Interesse an dem Projekt signalisiert.

„Wir wollen jetzt eine eigene Standortanalyse beauftragen, um herauszufinden, ob sich der Standort auch im Zusammenspiel mit dem Bürgerhaus eignet“, sagt Heiko Leihe, Chef der Eilenburger Kulturunternehmung, zu dem unter anderem das Bürgerhaus gehört.

Bürgerhaus würde profitieren

„Angebot schafft Nachfrage“, so Leihe weiter. Gerade bei den Tagungshotels gehe die Nachfrage inzwischen von Leipzig ins Umland. So könnten Firmen das Hotel für Übernachtungen nutzen und gleichzeitig könnte die Stadt das Bürgerhaus mit den zwei Sälen für Tagungen bereitstellen. Die Säle seien in der Woche ohnehin selten belegt. Das Bürgerhaus würde demnach profitieren. Ebenso könnte man ein neues Gästeklientel gewinnen, das an großen Veranstaltungen im Bürgerhaus teilnimmt wie beispielsweise die Silvesterfeier. Vorteil für die Gäste: Sie hätten gleich eine Übernachtungsmöglichkeit nebenan im Hotel. Und das könnte auch für das Catering sorgen – sowohl bei Tagungen als auch bei Feiern im Bürgerhaus.

Viele Synergien

Für Heiko Leihe gibt es eine Vielzahl von Synergien. Das alles muss aber mit Zahlen untersetzt sein. Und deshalb sollen nun Experten einen Hotelentwicklungsplan erstellen. Auf dessen Grundlage könnten dann weitere Planungen erfolgen.

Laut Stadtverwaltung besteht in der Hotelbranche „aktuell wieder Aufbruchstimmung, die genutzt werden sollte. Die potenzielle Befruchtung für das benachbarte Bürgerhaus kann messbare wirtschaftliche Vorteile bringen, auf die nicht verzichtet werden sollte.“

Von Nico Fliegner