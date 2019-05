Eilenburg

Verkehrsprobleme aller Couleur standen im Mittelpunkt der Einwohnerversammlung Eilenburg-Berg. Rund 50 Eilenburger wollten am Donnerstagabend in der Aula der Grundschule Berg wissen, was in ihrer Heimatstadt los ist, hatten aber auch eine Reihe von Fragen an den Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos).

Radwege: Eine Ausweisung der Radwege, insbesondere zwischen Mühlgraben und Mulde fehlt. Zu gefährlichen Situationen kommt es insbesondere in der Leipziger Straße, wenn parkende Autofahrer beim Aussteigen ohne Rücksicht auf die Radfahrer die Türen öffnen. Ein Vorschlag lautete, die Parkstreifen als Radwege auszuweisen.

Die Antwort: In der Stadt gibt es ein Radwegekonzept, das allerdings noch nicht umgesetzt werden konnte. Die Parkstreifen zu Radwegen umzunutzen wird kritisch gesehen, da auch die Interessen der Händler zu berücksichtigen sind.

Ganz persönlich vertrat Ralf Scheler die Meinung, dass die Radfahrer bei entsprechender Rücksichtnahme auf breite Fußwege ausweichen müssen dürften. Ansonsten lautet die Empfehlung: Absteigen oder Umweg nehmen. Alternativ wurde dafür in der Versammlung der grüne Radweg nördlich des Stadtzentrums, der am Haus an der Mulde wieder auf die Muldenbrücke einmündet, ins Gespräch gebracht.

Morgendliches Chaos vor der Grundschule Berg

Verkehrssituation Grundschule Berg: Hier gibt es seit der Eröffnung der Schule im Jahr 1996 keine wirkliche Lösung. Bei Schulbeginn wird kreuz und quer, beidseitig auf beiden Seiten der Halleschen Straße geparkt, ein Zebrastreifen für die Kinder müsste doch machbar sein.

Die Antwort: Die Stadt lädt noch einmal zu einem Vor-Ort-Termin im Beisein der Elternvertreter ein. Es hat aber sicher Gründe dafür gegeben, warum man sich statt des Zebrastreifens für eine Fußgängerinsel nahe des Kreisverkehrs entschieden hat. Eine Einbahnstraßenregelung scheitert wegen der Zufahrt zum Krankenhaus.

Friedrichshöhe / Lutherstraße: Auf dem Zubringer zur Kita Heinzelmännchen könnten zwei Halteverbotsschilder die Situation entschärfen. Das werde seit Jahren gefordert, aber nicht umgesetzt.

Die Antwort: Kurzfristig wird vom Verkehrsamt der Stadt vor Ort ein Termin gemacht.

Beleuchtung Degenkolbstraße: Mit dem Rückbau der oberirdischen Stromleitungen brennen hier nur noch zwei statt vorher fünf Lampen. Selbst unter Fußgängern kam es hier deshalb bereits zu Zusammenstößen.

Die Antwort: Das Problem war bisher so nicht bekannt und wird mitgenommen.

Parkplatzsituation spitzt sich zu

Parksituation Klinik/ Ärztehaus: Schon jetzt gibt es hier eine Parkplatznot. Wie wird das, wenn nun auch noch das Ärztehaus kommt?

Die Antwort: Der Bauantrag wird derzeit im Rathaus bearbeitet und wird nur mit entsprechenden Parkplätzen genehmigt, konkret fordert die Stadt 66 Stellplätze.

Bahnhof: Wann wird der Bahnhof endlich barrierefrei?

Die Antwort: Die Stadt hat die Information, dass die Bahn ab dem 3. Quartal 2019 die Planung forciert. Damit ist aus Sicht der Stadt ein Umbau 2021 möglich. Einfluss hat die Stadt darauf aber nicht.

Mitgenommen wurden zudem Hinweise, dass Wahlplakate trotz Verboten im Kreuzungsbereich und teilweise auch zu tief hängen, der Hinweis auf die „Rennstrecke“ Lilienstraße und, dass die Hecke beim Radweg zu Rewe inzwischen die Sicht versperrt.

Andere Themen: Der schon lange versprochene Umzug des Wertstoffcontainers bei Rewe wird demnächst realisiert. Ursprünglich wollte die Stadt dies im Zuge der genehmigten Umbauarbeiten bei Rewe machen, die aber würden noch immer auf sich warten lassen.

Kritik gab es zudem, warum die Stadt die jetzt aus allen Nähten platzende

Tschanter-Oberschule 2012 nur dreizügig ausgebaut hat, obwohl die jetzigen Schüler doch schon geboren waren.

Die Antwort: Die Stadt hat nur entsprechend der damals überregional erstellten Prognosen bauen dürfen. Damit gab es nur für die Dreizügigkeit Genehmigung samt Förderung.

Von Ilka Fischer