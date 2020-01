Berufs-Aktionstage: Eilenburger Schüler vermissen Angebote in der Region

Eilenburg

Rund 4700 Angebote zeigt der Radar für Deutschland, 134 für Sachsen an. Wer in Nordsachsen nach Angeboten für den Girls’- und Boys’-Day am 26. März oder aber die Woche der offenen Unternehmen in Sachsen vom 9. bis 14. März sucht, hat eine schon deutlich geringere Trefferquote – oder gar keinen Erfolg. Zumindest nicht in einschlägigen Zeitschriften oder im world wide web, wo Unternehmen angehalten sind, auf Portalen wie Girls’- oder Boys’-Day oder www.schau-rein-sachsen.de ihre Offerten für einen Blick in ihre Unternehmen zu machen. Diese Erfahrung haben die Schüler der 9. Klasse der Eilenburger Friedrich-Tschanter-Oberschule gemacht, die so wie ihre Mitschüler – insgesamt rund 500 – in diesen Tagen auf der Suche nach speziellen Angeboten in der Muldestadt und näheren Umgebung sind.

Gastronomie , Verwaltung und mehr

Lina (14) beispielsweise würde gern gemeinsam mit Freundin Leonie (15) mal den Bereich Gastronomie erkunden oder in die Tätigkeit einer Verwaltungsfachangestellten reinschnuppern. Entsprechende Angebote in Eilenburg, „zum Beispiel bei der Stadtverwaltung“ haben sie aber bisher nicht finden können. Jannis ist 15 Jahre alt und interessiert sich für den Beruf des Zollbeamten. Da er weiß, dass er in Eilenburg oder ortsnah dazu eher weniger etwas findet, würde er sich interessehalber mal in einer Autowerkstatt umsehen. Leonie (14) schaut regelmäßig nach einer Ergotherapie, hat aber auch da noch nichts entdeckt.

Praxisberater helfen

Jeanne Rößler, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Heiderose Schirmer an der Oberschule als Praxisberater tätig ist, unterstützt die Mädchen und Jungen. An die beiden Frauen können sich die Schüler täglich mit Fragen wenden. Sie geben Tipps, melden Schüler bei Firmen an, buchen beispielsweise wie für die Woche der offenen Unternehmen die dafür zur Verfügung stehenden kostenfreien Fahrkarten und kümmern sich um allerlei mehr.

Betriebserkundungen in den Ferien

Seit 2014 gibt es sachsenweit an den Schulen die Praxisberater, die die Schüler auf dem Weg zu ihrem Traumberuf begleiten. „Wir sind ab der 7. Klasse zuständig, machen mit den Schülern Potenzial-Analysen, schauen, welche Stärken und Interessen sie haben.“ Gut ist, wenn bis zum Ende der 7. Klasse jeder Schüler seine Stärken kennt. Spätestens in der 8. Klasse sollte der Berufswunsch schon fester definiert werden. Kleine Betriebs-Erkundungen in den Ferien gehören dazu. Zuletzt waren Schüler und Beraterinnen in der Keksfabrik in Wurzen, auf dem Reiterhof, in einem Metallbetrieb in Jesewitz, in der Seniorenresidenz in Eilenburg. „Da kann auch durchaus schonmal der erste Kontakt für ein späteres Praktikum entstehen“, sagt Jeanne Rößler.

Die Mädchen und Jungen sind am Blick ins Praxisleben vielseitig interessiert, weiß auch Lehrerin Anja Herrmann. Das habe sie schon bei der Wahl der Praktika gemerkt, als von Nagel- und Kosmetikstudio, Agrargenossenschaft, Baufirma, Grundschule alles mögliche gewählt wurde. Für ein einwöchiges Praktikum, so die bisherige Erfahrung, sei es leichter Angebote zu finden als für einen einzigen Tag.

Einige Betrieb machen Angebote für Woche der offenen Unternehmen

Dennoch hoffen die Tschanters, dass die Angebots-Palette für die Aktionstage vor Ort noch größer wird. Für die Woche der offenen Unternehmen melden, so Stand Montagnachmittag, bisher beispielsweise die Krankenhaus Delitzsch GmbH, das Finanzamt Eilenburg, Smurfit Kappa Delitzsch oder Railmaint Delitzsch freie Plätze. Beim Girls’- und Boys’-Day, an dem es um technische Berufe für Mädchen und sozial geprägte für Jungen geht, sieht es vor Ort mau aus. Hinzu kommt, dass trotz steter Teilnahme in den letzten Jahren die Bundespolizeiabteilung Bad Düben diesmal nicht dabei sein kann. „Aus Einsatzgründen“, so Sprecher Michael Marx.

Am 28. Januar findet an der Tschanter-Oberschule ein Elternabend für Berufsorientierung für die 7. bis 10. Klassen statt. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Aula.

Von Kathrin Kabelitz