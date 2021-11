Naundorf

Aus dem für November angekündigten Abriss der beiden leer stehenden Wohnblöcke in Naundorf (Gemeinde Zschepplin) wird nichts. Keiner bedauert das mehr als Jens Becker. Er hat die seit Jahren für Ärger sorgenden Wohnblöcke für seine in Krostitz ansässige Firma Jens-Becker-Bau im Sommer bei einer Versteigerung erworben. „Wir wollen hier noch immer für drei Investoren bis 2024 fünf kleinere Häuser für insgesamt 28 Familien bauen.“ Die Baukapazitäten seiner Firma und die bei seinen langjährigen Partnern waren entsprechend eingeplant.

Alt-Eigentümer legt Beschwerde ein

Doch dann haben plötzlich die Alt-Eigentümer eine Zuschlagsbeschwerde gegen die Versteigerung eingelegt. Jens Becker konstatiert: „Die machen 20 Jahre nichts und tauchen dann plötzlich auf.“ In der Tat hatten sich die Eigentümer, die nicht aus der Region stammen, um die Immobilie wenig gekümmert und laut Aussage aus dem Verwaltungsverband Eilenburg-West weder Grundsteuer noch Zahlungen an den Abwasserzweckverband geleistet. Im November 2018 wurden die Eigentümer der in den 1960er-Jahren errichteten Gebäude sogar mittels ortspolizeilicher Verfügung zur Sicherung des Objektes verpflichtet, der sie aber nicht nachgekommen sind.

Neuer Eigentümer wartet ab

In der Folge kam es dann im Sommer zur Versteigerung, bei der die Firma von Jens Becker den Zuschlag erhielt: „Obwohl das Geld bereits hinterlegt ist, bin ich jetzt immer noch nicht Eigentümer“, so Jens Becker frustriert. Doch bevor die Gerichte nicht endgültig entschieden haben, kann er, der bereits unmittelbar nach der Versteigerung erste Sicherungsmaßnahmen vornahm, auch nicht weiteres Geld in das Projekt stecken.

Von Ilka Fischer