Eilenburg Orgel und Tanz - Besondere Premiere zur 10. Eilenburger Orgelnacht Zum 10. Mal findet im August die Eilenburger Orgelnacht statt. Los geht es diesmal nicht in der Stadt- sondern in der Bergkirche. Und noch eine besondere Premiere wartet auf die Gäste.

Zur 8. Orgelnacht lief in der Eilenburger Stadtkirche der letzte Stummfilm von Charlie Chaplin, zu dem Tilo Augsten musikalisch an der Orgel improvisierte. 2019 zur 10. Auflage gibt es ebenso in der Stadtkirche eine Premiere: Orgel und Tanz. Quelle: Anke Herold