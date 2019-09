Betreiber warnt: Zscheppliner Kiessee ist kein Badesee

Zschepplin

Rainer Sadlo ist der Niederlassungsleiter der Firma Rösl, die unter anderem in Zschepplin eine Kiesgrube bewirtschaftet. Gerade in den warmen Sommermonaten tauchen auf dem Gelände immer wieder ungebetene Gäste auf. Warum das gefährlich sein kann und was das Unternehmen Rösl in Zschepplin überhaupt abbaut, erzählt er im Kurzinterview.

Rainer Sadlo, Niederlassungsleiter Liemehna, Gerhard Rösl GmbH Quelle: privat

Wie genau nutzt Rösl die Kiesgrube in Zschepplin?

Wir produzieren Kiese und Sande und bauen diese in Zschepplin aus dem Wasser heraus ab – zum Beispiel per Nassbaggerung. Je nachdem für was die Erzeugnisse bestimmt sind, werden sie noch gefiltert, gesiebt und anderweitig aufbereitet. Sand und Kies werden dann oft für Großprojekte – etwa an Baustellen – eingesetzt. Der Hauptzweig unserer Arbeit ist aber die die Veredelung von Kompostmaterialien. Zschepplin ist deshalb nur einer unserer Nebenstandorte, nicht immer ist jemand vor Ort. Und das scheint, ein Problem zu sein.

Inwiefern?

Wir stellen immer wieder fest, dass Personen unser Gelände unerlaubt betreten. Entweder geht man spazieren, fährt mit dem Fahrrad oder Motorrad, selbst mehrere Reiter mit Pferden wurden dort schon gesichtet. Und im Sommer verwechseln viele die Kiesgrube mit einem Badesee. Wir sind unter anderem mit der Bürgermeisterin im Gespräch. Unsere Maßnahmen haben bisher nicht gefruchtet. Wir haben Schilder aufgestellt – nützt nichts. Ein Zaun ebenso wenig. Wenn die Leute rein wollen, kommen sie auch rein. Aber das ist Hausfriedensbruch und wir können so auch von unserem Hausrecht Gebrauch machen und Anzeige erstatten. Unser Gelände wird videoüberwacht. Es ist wichtig, dass sich die Leute das bewusst machen.

Was ist so schlimm daran, wenn Leute in der Kiesgrube baden, wenn sowieso gerade niemand dort etwas abbaut?

Es kann schlicht und ergreifend gefährlich sein, hier herumzulaufen und noch gefährlicher kann es sein, in der Kiesgrube baden zu gehen. Die Böschung ist nicht gesichert und kann stellenweise abrutschen. Außerdem können auf dem Grund des Sees etwa Bauteile liegen, die dort während der Arbeitsprozesse unbeabsichtigt hinein gelangt sind und auf die man von oben keine Sicht hat. Wir wollen vermeiden, dass jemand zu Schaden kommt – und es gibt ja genügend Badeseen in der Region.

Von hgw