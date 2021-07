Mockrehna

Als Mitarbeiter der Firma Microsoft gab sich ein unbekannter Mann aus, der am Dienstag gegen 13 Uhr bei einer 55 Jahre alten Frau in Mockrehna anrief. In gebrochenem Deutsch erklärte der Anrufer, dass es Hackerangriffe auf den Computer der Frau gegeben hätte und er nun Zugriff auf verschiedene Computer-Systeme bräuchte.

Zugang zu Konten

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, räumte die Frau dem Anrufer den gewünschten Zugriff ein – wodurch der Unbekannte auch Zugang zu den Girokonten und zum Amazonkonto der 55-Jährigen erhielt. Über dieses Amazonkonto bestellte der unbekannte Mann dann Waren im Wert eines mittleren dreistelligen Betrags.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges.

Von LVZ