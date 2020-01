Bewohner bei Brand in Eilenburg verletzt

Eilenburg

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Torgauer Straße 1 in Eilenburg ist am Dienstagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Eilenburg, darunter die Drehleiter, waren im Einsatz. Ein Bewohner wurde verletzt und zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Torgauer Straße musste für die Zeit des Rettungseinsatzes voll gesperrt werden.

Einsatz unter schwerem Atemschutz

Gegen 15.30 Uhr wurde Sirenenalarm in der Stadt ausgelöst. Innerhalb kurzer Zeit waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Aus dem Keller des Gebäudes drang dichter, schwarzer Qualm, der sich auch im Inneren des Hauses verteilte. Ein Bewohner wurde von den Einsatzkräften ins Freie geführt und sofort an Notarzt und Rettungsdienst übergeben. Unter schwerem Atemschutz gingen Kameraden zur Brandbekämpfung ins Innere des Hauses, prüften, ob sich weitere Personen im Haus befinden. Das war aber offenbar nicht der Fall. Sie öffneten Fenster, zudem wurde Luft in den Hausflur geblasen, damit der Rauch abziehen konnte.

Altreifen im Keller waren offenbar der Auslöser

Das Haus gehört zur Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft. In dem Gebäude befindet sich auch eine Notwohnung der Stadt, in der Obdachlose untergebracht sind.

Auslöser für das Feuer waren offenbar im Keller gelagerte Altreifen. Warum diese in Brand gerieten, ist aber noch unklar.

