Eigentlich lebt es sich ganz schön in der August-Bebel-Straße im Stadtteil Ost in Eilenburg. Gäbe es da nicht die Autofahrer, die sich nach Beobachtungen von Werner Paschke oftmals nicht an die vorgeschriebenen 30 km/h halten. Der Anwohner ärgert sich massiv darüber. Doch ist die Situation wirklich so schlimm?