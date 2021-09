Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Eintrag ins Ehrenbuch

Der ehemalige Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes Mittlere Mulde Wilfried Goldmann (76) hat sich in das Ehrenbuch der Stadt Eilenburg eingetragen. Goldmann, studierter Diplom-Ingenieur-Pädagoge und zu DDR-Zeiten Leiter des Betriebswasserwerkes im Eilenburger Chemiewerk, wurde 1994 von der Stadt zum Geschäftsführer des neu gegründeten Verbandes bestellt.

Wilfried Goldmann (links) trägt sich im Beisein des Oberbürgermeisters Ralf Scheler in das Ehrenbuch der Stadt Eilenburg ein. Quelle: Stadtverwaltung Eilenburg

Eine der ersten und wichtigsten Aufgabe von ihm war die Suche nach einem Standort für das Klärwerk, der dann in Hainichen gefunden wurde. Fördermittel von zig Millionen DM mussten verbaut werden, auch für neue Kanäle. Bis 2008 war Goldmann für den Verband tätig, seine Nachfolge trat Mathias Müller an.

Der Vorschlag für den Eintrag Goldmanns ins Ehrenbuch kam vom früheren Oberbürgermeister Hubertus Wacker. Er sagt über Wilfried Goldmann: „Das war damals eine verrückte Zeit. Er hat durch seine ruhige und sachliche Art manchen Konflikt gelöst, den wir als Politiker nicht hätten lösen können.“

Mit dem Eintrag in das Ehrenbuch dankt die Stadt Eilenburg Bürgern, die sich mit ihrer Leistung für die Stadt eingesetzt haben. Eingeschrieben haben sich unter anderem schon Nachtwächter Richard Aster, die Mitglieder des Franz-Abt-Chores und des Burgvereins sowie Skispringerin Ulrike Gräßler. Posthum gab es im März den letzten Eintrag für Wolfram Richter, dem im August 2020 verstorbenen früheren Geschäftsführer der Eilenburger Stadtwerke..

Roter Hirsch verkürzt offen

Bis zum 24. September sind die gemeinsamen Öffnungszeiten des Museums, der Stadtbibliothek und der Tourist-Info im Roten Hirsch aus innerbetrieblichen Gründen verkürzt. In diesem Zeitraum sind die Einrichtungen dienstags und donnerstags verkürzt von 10 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Stadtverwaltung rät Besuchern, auch den Sonntag zu nutzen. An diesem Tag ist von 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Bad Düben: Bio-Knollen werden nun geerntet

Die Bio-Kartoffeln auf dem kleinen Acker neben der Bockwindmühle in Bad Düben sind reif. Am Sonnabend sollen die Knollen ab 10 Uhr geerntet werden. Und dafür braucht der Bad Dübener Museumsdorf-Verein noch tatkräftige Unterstützung. Im Frühjahr hatte die Familie von Kutscher Siggi Händler ganz traditionell mit Pferd und Pflug vorbereitet. Nach späterem Eggen wurden mit einer alten Lochmaschine die Löcher zum Legen von Saatkartoffeln gefertigt und nach dem Kartoffellegen angehäufelt. Im Mai hatten die Vereinsmitglieder die Knollen gesteckt. „Nun hoffen wir auf eine gute Ernte der Bio-Kartoffeln“, so Vereins-Chef Werner Wartenburger.

Die Mitglieder bringen die nötigen Arbeitsgeräte mit. Im vergangenen Jahr hatte das Auflesen der Knollen mit etwa acht Dübener Grundschulkindern viel Freude bereitet. „Daher laden wir Kinder dieser Altersgruppe ein, dem Verein wieder zu helfen. Als Belohnung gibt es eine Tüte der selbst gelesenen Kartoffeln. Der Rest der Ernte wird verkauft.“ An diesem Tag wird an der Obermühle übrigens auch wieder Brot gebacken und ab 11 Uhr neben Getränken und den Kartoffeln angeboten.

Fotovoltaikanlage auf Schule geplant

Auf dem Dach der Grundschule in Jesewitz soll eine Fotovoltaikanlage errichtet werden. Darüber berät der Gemeinderat am Donnerstag ab 19.30 Uhr in der Grundschule. Weitere Themen: die Forderung nach einer 30-km/h-Zone in Pehritzsch, die Zustimmung zur Wahl des Ortswehrleiters und Bausachen.

Exkursion zu den Kranichen

Kraniche sind in vielerlei Hinsicht besondere Vögel: Ihr Aussehen fällt auf, die Balz ist spektakulär und der Kranichzug ist jedes Jahr ein unvergessliches Naturschauspiel. Auch im Naturpark Dübener Heide leben die majestätischen Vögel des Glücks. Gemeinsam mit der AG Kranichschutz finden zum Heidesonntag am 5. September zwei geführte Kranich-Touren statt. Dabei stehen nicht nur die Kraniche mit ihrem Lebensraum bei uns im Vordergrund, sondern auch weitere heimische Tierarten, die auf den Touren beobachtet und gehört werden. Die erste Tour beginnt um 9 Uhr und dauert etwa 1,5 Stunden. Die zweite Tour startet eine Stunde später um 10 Uhr. Anmeldung unter Tel. 034243 72993

Haltestelle wird umgebaut

Die Gemeinde Doberschütz hat in ihren elf Ortsteilen bereits 15 Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Damit bleibt diese Aufgabe jetzt nur noch an dem Bus-Stopp Platte in Sprotta sowie auf der Roten Jahne. Für die Sprottaer Haltestelle hat die Gemeinde die inzwischen von 90 auf 80 Prozent gesunkene Förderung noch für dieses Jahr in Aussicht. Geplant ist hier, dass der Bus auf der freien Fläche vor dem Kindergarten eine Schleife fährt. Schulbus- und Kindergartenkinder können damit gefahrlos auf der Platte aussteigen. Die Bushaltestelle auf der Roten Jahne soll dann im nächsten Jahr kommen. „Allerdings“, so Bürgermeister Roland Märtz (CDU), „sind wir auch hier darauf angewiesen, dass wir die Fördermittel bekommen.“

Tierpark lädt Schulanfänger ein

Schulanfänger, die vom Kindergartenkind zum Schulkind werden, lädt der Eilenburger Tierpark ein. Traditionell haben diese beim Zuckertütenfest am 4. September freien Eintritt. Obendrauf gibt es für sie kostenfrei eine tierisch gefüllte Zuckertüte. Damit genug Überraschungen wachsen, wird der Zuckertütenbaum von den Mitarbeitern des Minizoos bis dahin fleißig gegossen. Natürlich lohnt sich auch für die Gästeschar der Schulanfänger sowie alle anderen Tierparkfans ein Besuch. So fährt unter anderem auch wieder die Parkeisenbahn, diesmal sogar vom neu errichteten Bahnhof auf dem Tierparkareal. Beginn ist am Samstag um 13 Uhr.

So sieht der neue Bahnhof für die Parkeisenbahn im Eilenburger Tierpark aus. Quelle: privat

Biker-Party in Authausen

Die Motorradfahrgemeinschaft Dübener Heide 1998 lädt zur 26. Summer Leaves Party vom 3. bis 5. September ein. Dann herrscht in der Steinerkeide Authausen Bikerfeeling pur. Schon zum Freitagabend werden die ersten Gäste erwartet. Genügend Zeltplätze, Speis und Trank sind vorhanden. Musik vom Band stimmt auf das Partywochenende ein. Der Samstag beginnt mit der gemeinsamen Ausfahrt ab 14 Uhr. Nach der Rückkehr starten die beliebten Bikerspiele. Eine Burnplatte, Reifenwechsel und Händler sorgen zudem für Abwechslung. Es werden auch in diesem Jahr in den verschiedenen Kategorien Pokale verliehen. Die Band Nobody begleitet den Abend live und gewohnt rockig.

Neue Anwärter im Finanzamt Eilenburg

Im Finanzamt Eilenburg haben gestern sechs junge Frauen und Männer ihre zweijährige duale Ausbildung zum Finanzwirt/-in oder ihr dreijähriges duales Studium mit dem Abschluss als Diplom-Finanzwirt/-in (FH) begonnen. Insgesamt verstärken damit 214 neue Nachwuchskräfte die sächsische Steuerverwaltung. „Ich freue mich, junge Leute zu begrüßen, die sich für einen Job in der Steuerverwaltung begeistern und dazu beitragen, dass unser Gemeinwesen funktioniert“, so Amtsleiterin Ute Döge. Bereits ab dem ersten Tag werden die Nachwuchskräfte als Beamte auf Widerruf ernannt und erhalten Anwärterbezüge. Die Ausbildung und das Studium werden mit mindestens 1300 Euro monatlich vergütet. Nach erfolgreichem Abschluss erwarte die Absolventen ein interessantes Einsatzgebiet und ein monatliches Einstiegsgehalt von mindestens 2300 Euro (Ausbildung) oder 2800 Euro (Studium).

Für den Ausbildungs- und Studienbeginn am 1. September 2022 stehen Plätze zur Verfügung. Interessierte können sich unter www.hsf.sachsen.de bewerben. Schüler haben die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren – Infos unter www.nachwuchs-fuer-die-steuerklasse.de

Von lvz