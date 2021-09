Bikerspiele, Männerchor und Wascheinlagen: Bikerinvasion in Authausen

Authausen

Es ist Samstagmittag in Authausen und die Anwohner zieht es wie einen Magnet nach draußen, an den Straßenrand. Einmal im Jahr geschieht das nahe der Steinerkeide nicht auf magische Weise, sondern weil es inzwischen eine liebgewonnene Tradition geworden ist. Und die will keiner missen, auch wenn sie mit viel Lärm und Krawall verbunden ist. Es ist eben einfach reizvoll, wenn sich fast 350 Motorradfahrer bereit machen, um gemeinsam eine Ausfahrt zu unternehmen.

Das Spektakel ist nicht nur hörenswert, sondern auch sehenswert, sei es das moderne Bike von heute oder ein Oldtimer von gestern. Individuell und oft auf den Fahrer zugeschnitten entpuppen sie sich nicht selten als persönliches Kunstwerk. Hier gibt Kraft, Lack oder Umbau immer Grund zum Fachsimpeln. Wenn sich dann der große Tross in Bewegung setzt, werden sie von den Anwohnern am Straßenrand mit viel Applaus auf Tour geschickt. Später kommen dann die Laien mit all den Freebikern, Clubanhängern und Kuttenträgern auf dem Festgelände und dem angrenzten Zeltplatz gern ins Gespräch. Dass das Bikertreffen mit besonderem Ambiente in der Steinerkeide punkten kann, ist nicht allein dem Standort zu verdanken, sondern den Clubmitgliedern selbst.

Ohne Moderator Udo geht nichts

Sie sind es, die mit großer Gastfreundlichkeit, ganz viel Vorbereitungszeit und Kreativität die dreitägige Summer Leaves Party möglich machen. Ohne dem Moderator Udo geht dann auf dem Platz nichts mehr. Ihm gelingt es die Gäste zum Mitspielen zu animieren. In diesem Jahr gab es ordentliche 131 Dezibels auf die Ohren und dafür einen tollen Pokal Marke Eigenkreation. Ebenso prämiert wurde das schönste Bike.

Diesmal schaffte es ein Gefährt mit wenig Hubraum und PS dafür aber mit einer tollen Neuauflage des bekannten Krause-Duos. Zwischen den, in Motorradkluft gekleideten Frauen und Männer mit abgewetzten Jeans- und Lederhosen, mischen sich konventionell gekleidete Herren in grün- weißer Uniform unter das feiernde Volk und versammeln sich auf der Bühne.

Freundschaft zum Männerchor

Es ist der Männerchor, der schon seit vielen Jahren als Gast dem befreundeten Club ein Ständchen singt. Auch das macht die Party der Motorradfahrgemeinschaft Dübener Heide 1998 e.V. so besonders. Auf der Burnplatte brannten die Reifen und auf der Tanzfläche verhalfen bei kühlen Abendtemperaturen heiße Damen im knappen Outfit dreckigen Bikes zu neuem Glanz.

Von Anke Herold